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رياضة

30 صورة حصاد اليوم الأول من منافسات البطولة العربية للطائرة

السبت 27/أكتوبر/2018 - 10:31 م
صدى البلد
ريهام بكير
انطلقت اليوم السبت فعاليات البطولة العربية للكرة الطائرة للرجال رقم 21 التي تستضيفها القاهرة على ملعب الصالة المغطاة رقم 2 خلال الفترة من 27 أكتوبر الجاري وحتى 3 نوفمبر المقبل ، بمشاركة سبع دول ، هي مصر الدولة المنظمة ، والبحرين والجزائر وعمان والعراق والأردن وفلسطين.

وحرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على حضور الافتتاح والترحيب بالوفود العربية، ومطالبة الجميع بالوقوف دقيقة حدادا على ضحايا السيول بالأردن.

وبدأت المنافسات اليوم الأول بثلاث مباريات ، الأولى فاز بها البحرين على نظيره العماني بــ 3 أشواط ، والثانية فاز بها منتخب الجزائر على نظيره العراقي 3 - 1.

واختتمت المباريات بمواجهة مصر والأردن والتي انتهت بفوز الفراعنة بثلاثة أشواط.

ومن المقرر أن تشهد منافسات اليوم الثانى المقرر له غدا 3 مواجهات بين كل من ، "فلسطين مع عمان و الأردن مع البحرين و اخيرا مصر و الجزائر".

وتضم قائمة منتخب مصر فى هذه البطولة كلا من اللاعبين ، أحمد فتحى (طلائع الجيش ) ، ومحمد جبل (الزمالك) ، وعبد الرحمن حسين (الاهلى ) ، وشريف أحمد سعيد (الاهلى) ، وهشام يسرى (سموحة) ، ورشاد شبل (طلائع الجيش ) ، ومحمد سلامة مسعود (الاهلى) ، واحمد محمد عبد العال (الاهلى) ، وحسام يوسف عبد الله (الاهلى) ، وعمر نجيب حسن (طلائع الجيش) ، وأحمد سعيد شفيق (الاهلى) ، ومصطفى محمد عبد الرحمن (الزمالك).

وتقام المنافسات بنظام الدوري من دور واحد ، حيث يلعب كل منتخب ست مباريات ، ويحصل على اللقب أعلى المنتخبات حصولا على النقاط.
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