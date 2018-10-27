قرار تأديبي عاجل من الزمالك ضد سيسيه وداودا بعد المشاركة مع الاتحاد

قرر مجلس ادارة نادى الزمالك، معاقبة الثنائي رزاق سيسيه وأحمد داودا لاعبي الفريق الأبيض المعارين لنادى الاتحاد السكندرى بخصم مليون جنيه من كل لاعب بخلاف 50 % من قيمة عقوديهما بعد مشاركة اللاعبين فى التشكيلة الأساسية للفريق السكندرى.



يأتي قرار مجلس الزمالك لوجود بند فى عقد إعارة الثنائى سيسيه وداودا يمنع مشاركتيهما فى أى مباراة ضد الفريق الأبيض ولم يلتزم اللاعبان ببنود التعاقد.



يذكر ان الفريق الأبيض فاز اليوم علي الاتحاد السكندري بهدف دون رد في دور الــ 16 للبطولة العربيه للانديه باستاد برج العرب بالإسكندرية.