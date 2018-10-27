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فن

أصالة تقترب من المليون السادس بأغنية الحقيقة

السبت 27/أكتوبر/2018 - 11:59 م
صدى البلد
سعيد فراج
تواصل الفنانة السورية أصالة نصري، حصد النجاحات بأحدث أغانيها "الحقيقة" والتي طرحتها خلال الفترة الماضية، حيث حققت من خلالها ملايين المشاهدات بعد أسبوعين من طرحها على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وحققت أغنية "الحقيقة" لـ أصالة، مشاهدات تخطت حاجز 2 مليون ونصف المليون مشاهدة عبر قناة روتانا على يوتيوب، بينما تخطت نسب مشاهداتها حاز الـ3 ملايين على قناة أصالة، لتقترب إجمالي مشاهداتها من 6 ملايين.

والأغنية من ألحان وليد سعد وكلمات بهاء الدين محمد ووتريات هانى فرحات وماستر طارق مدكور.

وتعكف أصالة حاليًا على التحضير لألبومها الجديد المقرر أن تطرحه العام المقبل.
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