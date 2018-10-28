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حملة للتوعية بمخاطر التوك توك والمطالبة بترخيصه

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 10:14 ص
النائب ماجد طوبيا
النائب ماجد طوبيا
ماجدة بدوي
دشن النائب ماجد طوبيا، حملة توعية بشأن مخاطر قيادة التوك توك لمن هم دون 18 عاما، على أن تلقى الضوء على أسباب التسرب من التعليم التى كان للتوك توك نصيب كبير منها.

أطلق طوبيا على الحملة شعار" ابدأ بنفسك"، تضم ممثلين عن المجتمع المدنى، وخبراء فى علوم التربية، والعلوم الشرطية، وخبراء نفسيين، واخصائيين اجتماعيين، وتهدف لتوعية المواطنين بمخاطر هذه المركبة إذا استمر وضعها القائم دون تقنين، وكيف يتم استغلالها فى بعض الجرائم، وانها اصبحت بمثابة الملاذ للعديد من الطلاب المتسربين من التعليم خاصة فى المراحل الابتدائية والإعدادية.

أشار طوبيا فى بيان له اليوم، ان الحملة تجوب عدد من القرى والمدن والمواقف العامة بهدف توعية المواطنين بعدم السماح لأبنائهم من قيادة هذه المركبة دون سن 18 عاما على ان يتم تقنينها، موضحا أن التوك توك أصبح وسيلة نقل أساسية فى بعض المناطق خاصة الشعبية، ولكن هذا الأمر يتطلب وضع ضوابط لاستخدامها على ألا تكون سببا فى التسرب من التعليم او يتم استغلالها فى ارتكاب الجرائم، مشيرا إلى أنه تقدم باقتراح برغبة بشأن تقنين وضع التوك توك لحماية المجتمع من مخاطره.
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