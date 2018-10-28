حملة للتوعية بمخاطر التوك توك والمطالبة بترخيصه

دشن النائب ماجد طوبيا، حملة توعية بشأن مخاطر قيادة التوك توك لمن هم دون 18 عاما، على أن تلقى الضوء على أسباب التسرب من التعليم التى كان للتوك توك نصيب كبير منها.





أطلق طوبيا على الحملة شعار" ابدأ بنفسك"، تضم ممثلين عن المجتمع المدنى، وخبراء فى علوم التربية، والعلوم الشرطية، وخبراء نفسيين، واخصائيين اجتماعيين، وتهدف لتوعية المواطنين بمخاطر هذه المركبة إذا استمر وضعها القائم دون تقنين، وكيف يتم استغلالها فى بعض الجرائم، وانها اصبحت بمثابة الملاذ للعديد من الطلاب المتسربين من التعليم خاصة فى المراحل الابتدائية والإعدادية.



