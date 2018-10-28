ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

وفد برلماني ألماني: الرئيس السيسي اتخذ خطوات شجاعة لدفع عجلة الاقتصاد المصري

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 10:18 ص
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
علياء فوزى و محمد يحيى
التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بوفد من برلمان ألمانيا الاتحادية، برئاسة بيتر رامزاور، رئيس لجنة التعاون الاقتصادي والإنمائي بالبرلمان، وضم الوفد ممثلين من كافة الأحزاب الألمانية الممثلة فى البرلمان الألمانى.

وأشارت الوزيرة، إلى أن مصر تعمل على الاستثمار فى العنصر البشرى خلال الفترة الحالية، خاصة فى مجالات التعليم والصحة وتمكين الشباب، وهى المجالات التى تحظى بأولوية لدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بجانب استمرار الاستثمار فى البنية الأساسية، مؤكدة أهمية زيادة التعاون الإنمائي مع ألمانيا فى مختلف المجالات.

وأعربت الوزيرة، عن تطلعها لزيادة حجم الاستثمارات الألمانية فى مصر في ظل العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، من أجل أن تصبح ألمانيا من أعلى 10 دولة مستثمرة في مصر، حيث تحتل حاليا المركز الـ20 باستثمارات بلغت 641.4 مليون دولار، بعدد شركات 1103 في قطاعات المواد الكيماوية والبترول والاتصالات والغاز وصناعة السيارات والحديد والصلب.

وأكد الوفد الألمانى، حرص بلاده على زيادة دعمها لمصر خلال المرحلة المقبلة على المستوى الاقتصادى، فى ظل دورها المحورى فى منطقة الشرق الأوسط، مشيدين بإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تعمل عليها الحكومة المصرية، مشيرين إلى أن هذا جاء بفضل الخطوات الشجاعة التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدفع عجلة الاقتصاد المصرى.

وأعرب بيتر رامزاور، عن تطلع بلاده لزيادة التعاون مع مصر ليكون على مستوى مميز يحظى بقوة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، مشيدا بمبادرة السيد الرئيس في الاستثمار في العنصر البشري وحرص المانيا على دعمها من خلال مشروعات في مجالات الصحة والتعليم وتمكين الشباب.

واشادت سحر نصر بدعم بنك التعمير الألماني (KFW) والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) لمصر واللذين يعدان آليتي الحكومة الألمانية للتعاون الدولى مع مصر، حيث تبلغ محفظة التعاون نحو مليارى يورو.

الجدير بالذكر أن بنك التعمير الألمانى (KFW) ساهم فى عملية التنمية فى مصر من خلال دعم عدة قطاعات من أهمها قطاع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وقطاع الموارد المائية والرى والصرف الصحى والمخلفات الصلبة، بينما قدمت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي(GIZ ) الدعم الفنى عن طريق المنح فى عدة مشروعات هي (برامج التدريب المهنى والتعليم الأساسى والتنمية الحضرية بمنطقة منشية ناصر وبولاق الدكرور، والتنمية الحضرية بالمشاركة الأهلية فى المناطق الحضرية، وتشجيع حقوق المرأة، وإدارة مياه الشرب والصرف الصحي، وبرنامج إصلاح إدارة موارد المياه.
loading...

ترشيحاتنا

البحث عن صاحب مكتب استيراد وتصدير استولى على أموال المواطنين بالنوبارية

في ذكرى ميلاد عز الدين ذو الفقار.. استقال من سلاح المدفعية ليعمل بالسينما

أسعار العملات اليوم الأحد

أحمد سلامة ورانيا يوسف ينتظران عرض عش الدبابير في يناير

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية وتوضح احتمالية سقوط أمطار

ليبيا توجه صفعة لقطر بسبب دعمها للإرهاب

مصادر تكشف لـ صدى البلد هوية الضابط المستهدف في انفجار جامعة حلوان

حالة طوارئ في جميع أنحاء الولايات المتحدة بعد هجوم المعبد اليهودي

الرئيس السيسي يغادر القاهرة متوجها إلى برلين

الزراعة: 212 مليون جنيه حصيلة مزادات التصرف في أراضي الإصلاح الزراعي حتى الآن

10 أعراض غير متوقعة لهجوم بانكي

طريقة سريعة لتحضير جناش الشوكولاتة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هشام عباس ومحمد محي وفارس في حفل زفاف ابنة الشاعر الغنائى عنتر هلال‎.. صور

30 صورة حصاد اليوم الأول من منافسات البطولة العربية للطائرة

جولة جماعية بـ الحنطور لضيوف مؤتمر الاتحاد الدولى للطيران بالاقصر.. صور

ضبط 470 طن بطاطس مخزنة فى 3 ثلاجات بـ كوم حماده ..صور

رئيس السكة الحديد: العنصر البشري الركيزة الأساسية للهيئة.. صور

فيديو

تمويل المشروعات يوضح تفاصيل مبادرة منتج واحد لقرية واحدة
تعرف على الحالة المرورية بشوارع ومحاور القاهرة
الأرصاد: طقس خريفي معتدل على أغلب الأنحاء.. ولا توجد فرص لسقوط الأمطار
جنات:أرقام اليوتيوب لا تصنع النجوم ولست محترفة سوشيال ميديا..فيديو
جماهير الاتحاد تسب جنش.. واللاعب يرد على طريقته الخاصة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تمكين المالك من فسخ التعاقد في قانون الإيجار القديم؟

هل تؤيد مقترح تمكين المالك من فسخ التعاقد في قانون الإيجار القديم؟