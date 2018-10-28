مصر ترفع رصيدها لـ 17 ذهبية في بطولة العالم للبياثل والترايثل

اختتمت اليوم فاعليات اليوم الثالت لبطولة العالم للبياثل والترياثل ،والتى ينظمها الاتحاد المصرى للخماسى وتستضيفها محافظة البحر الأحمر بسهل حشيش خلال الفترة من ٢٥ الى ٢٨ أكتوبر ٢٠١٨ بمشاركة ٢٦ دولة يمثلها ٥٢٣ لاعباً ولاعبة على عدة مستويات من سن ٨ سنوات وحتى الماسترز(الرواد).





حصدت مصر لـ 13 ذهبية و 9 فضيات و10 برونزيات بعد انتهاء منافسات الترياثل فردى وفرق رجال و بنات، ليصبح إجمالى ما حصلت عليه مصر 17 ذهبية و10 فضيات و 15 برونزية.





كانت مصر قد حصلت على 3 ذهبيات وبرونزية في زوجى الترياثل في حين حصدت ذهبية و فضية و4 برونزيات في زوجى البياثل.





شملت فاعليات اليوم الثالث منافسات الترياثل فردى وفرق رجال و بنات و جاءت نتيجة المسابقات كالتالى:





وفى مسابقة تحت 11 سنة فردى بنات توجت الجنوب افريقية سيمون ديرفان مروا بالميدالية الذهبية، وحصلت المصرية جودى سيد على الميدالية الفضية، وحصل على الميدالية البرونزية البريطانية ستيفى برنيدت.





وفى مسابقة تحت 11 سنة فرق بنات توج فريق جنوب افريقيا بالميدالية الذهبية، وحصل فريق بريطانيا على الميدالية الفضية، و حصل على الميدالية البرونزية فريق مصر.





وفى مسابقة تحت 11 سنة فردى رجال توج الجنوب افريقي نالدو كوك بالميدالية الذهبية، وحصل البيلا روسى اكيم جندتيكش على الميدالية الفضية، وحصل الجنوب الأفريقى درجن برينك على الميدالية البرونزية.





وفى مسابقة تحت 11 سنة فرق رجال توج فريق مصر بالميدالية الذهبية، وحصل فريق جنوب افريقيا على الميدالية الفضية، و حصل فريق اوكرانيا على الميدالية البرونزية.





وفى مسابقة تحت 13 سنة فردى بنات توجت المصرية فريدة محمود بالميدالية الذهبية، وحصلت المصرية روح الشيخ على الميدالية الفضية، و حصلت المصرية نور عبد القادر على الميدالية البرونزية.

وفى مسابقة تحت 13 سنة فرق بنات توج فريق مصر بالميدالية الذهبية، وحصل فريق بريطانيا على الميدالية الفضية، و حصل الفريق الاوكرانى على الميدالية البرونزية.

وفى مسابقة تحت 13 سنة فردى رجال توج المصرى مروان علام بالميدالية الذهبية، وحصل المصرى حمزة جميل على الميدالية الفضية، و حصل الجورجى نوا بنتاشكافا على الميدالية البرونزية.

وفى مسابقة تحت 13 سنة فرق رجال توج فريق مصر(1) بالميدالية الذهبية، وحصل فريق أوكرانيا على الميدالية الفضية، و حصل فريق مصر(2) على الميدالية البرونزية.

وفى مسابقة تحت 15 سنة فردى بنات توجت المصرية نوران بحيرى بالذهبية، وحصلت الجنوب افريقية انكى سيرفونتين على الميدالية الفضية، كما حازت المصرية ملك إسماعيل على البرونزية

وفى مسابقة تحت 15 سنة فرق بنات، توج الفريق المصرى بالذهبية في حين حصل الفريق البريطاني على الفضية و حصلت الهند على البرونزية.

وفى مسابقة تحت 15 سنة فردى رجال ، حصد المصرى سيف البندارى الذهبية في حين حصل البريطاني بلايك هيدلى على الفضية، اما البرونزية فكانت نصيب الجنوب افريقى ماركو برينس.

وفى مسابقة تحت 15 سنة فرق رجال حصدت مصر الذهبية و الفضية والبرونزية.

وفى مسابقة تحت 17 سنة فردى بنات، حصلت الجنوب افريقية على الذهبية و حصلت المصرية اريج سرحان على الفضية ، في حصلت على البرونزية البريطانية لاريسا هانام.

وفى مسابقة تحت 17 سنة فرق بنات، حصلت مصر على الميدالية الذهبية.

وفى مسابقة تحت 17 سنة فردى رجال، توج الاوكرانى يورى كوفاشيل بالذهبية و حصل المصرى محمد إبراهيم على الفضية في حين حصل المصرى عمر عبد الحميد على البرونزية.

وفى مسابقة تحت 17 سنة فرق رجال، توج الفريق المصرى(1) بالذهبية و حصل الفريق الاوكرانى على الفضية ، في حين حصل الفريق المصرى(2) على البرونزية.





وفى مسابقة تحت 19 سنة فردى بنات توجت التشكية فيرونيكا نوفاتانا بالميدالية الذهبية، وحصلت الكازاخستانية أشرف كمالوفا على الميدالية الفضية، و حصلت المصرية اميرة عارف على الميدالية البرونزية.

وفى مسابقة تحت 19 سنة فرق بنات توج فريق مصر (1) بالميدالية الذهبية، وحصل فريق كازخستان على الميدالية الفضية، و حصل الفريق المصرى(2) على الميدالية البرونزية.

وفى مسابقة تحت 19 سنة فردى رجال توج المصرى محمد مرزوق بالميدالية الذهبية، وحصل المصرى احمد حفنى على الميدالية الفضية، و حصل الكازاخستانى دينس تانتسكاى على الميدالية البرونزية.

وفى مسابقة تحت 19 سنة فرق رجال توج فريق مصر بالميدالية الذهبية، وحصل فريق كازاخستان على الميدالية الفضية.

وفى مسابقة الناشئات فردى بنات توجت الجنوب افريقية تارا شولست بالميدالية الذهبية، وحصلت التشيكية كارولينا كورناكوفا على الميدالية الفضية، وحصلت المصرية نورين الجمال على الميدالية البرونزية.





وفى مسابقة الناشئين فردى رجال توج الجنوب افريقى ديلان ماتيو بالميدالية الذهبية، وحصل التشيكى مارتين فالش على الميدالية الفضية، و حصل الكازاخستانى رومان بلشكوف على الميدالية البرونزية.

وفى مسابقة الشباب فردى بنات توجت التشيكية اليسككا بريبلوفا بالميدالية الذهبية، وحصلت المصرية ندى عبد الجواد على الميدالية الفضية، و حصلت الالمانية لينا جوتلاند على الميدالية البرونزية.

وفى مسابقة الشباب فردى رجال توج الاوكرانى الكسندر كوفاكى بالميدالية الذهبية، وحصل التشيكى اوندريج سفيشوتا على الميدالية الفضية، و حصل الاوكرانى ديمترو بلايك على الميدالية البرونزية.

وفى مسابقة الشباب فرق رجالتوج فريق أوكرانيا(1) بالميدالية الذهبية، وحصل فريق مصر على الميدالية الفضية، و حصل الفريق الاوكرانى (2) على الميدالية البرونزية.

وفى مسابقة الماسترز فوق 40 سنة فردى سيدات ،توجت الاسبانية ناتاليا سانشيز بالميدالية الذهبية ، في حين حصلت لاعبة موناكو أماندا ايلو على الفضية، و حصلت الجورجية ليا كورشيلافا على البرونزية.

وفى مسابقة الماسترز فوق 40 سنة فردى رجال، توج البريطاني جيمس جرينول بالذهبية ،و حصل الجنوب افريقى دومينيك لاهود على الفضة، و حصل الجنوب افريقى روى نيولاندز على البرونزية.

وفى مسابقة الماسترز فوق 50 سنة فردى سيدات ، توجت البريطانية دنيس سيلك بالذهبية ، و حازت الاسبانية ناعومى مورينو على الفضية ، و حصلت الألمانية جابريل ميروى على البرونزية.





وفى مسابقة الماسترز فوق 50 سنة فردى رجال ، توج الالمانى ماركوس شانتار بالذهبية ، وحاز الاسبانى خافيير كارينرو على الفضية ، في حين حصل الالمانى أندريس هيرمس على البرونزية.

وفى مسابقة الماسترز فوق 50 سنة فرق رجال ، توج الفريق الاسبانى بالذهبية، في حين حصد الفريق الالمانى على الفضية.

وفى مسابقة الماسترز فوق 60 سنة فردى سيدات ، توجت الألمانية اميلى لين بالذهبية.