أخيرا.. حيلة ترشدك إلى هاتفك التائه حتى في الوضع الصامت

أوقات طويلة تهدر في البحث عن الهواتف المحمولة التائهة في مكان ما بالمنزل أو السيارة أو العمل، ولعل ما يزيد صعوبة عملية البحث أن يكون الهاتف على الوضع الصامت، فحينها يسد عليك طريق الاتصال من هاتف آخر للوصول إليه، وتبقى دائرة بحثك مستمرة.





نظام الأندرويد

ستظهر لك خانات لتسجل دخول لحساب Gmail المستخدم على الجهاز نفسه، بمعنى أن تدخل الإيميل الذي تستخدمه لتنزيل التطبيقات من متجر Google Play.





نظام الـ ios

أما إذا كنت تملك هاتفا يعمل بنظام الـ "ios" سواء كان "آيفون" أو "آي باد"، فعليك أن تدخل إلى موقع me.com، ثم ادخل حساب Apple ID، وهو نفس الحساب الذي تستخدمه لتنزيل التطبيقات من متجر App Store.





ثم اضغط على النقطة الخضراء، وفيما بعد اختر زر تشغيل صوت Play Sound، وعندها ستسمع صوتا متكررا صادرا من الهاتف المفقود يدلك على مكانه.





ولكن أخيرًا وجدت تقنية جديدة تمكنك من الوصول إلى مكان الهاتف إذا كان صامتًا، وهي تشغيل صوت متكرر على الجهاز يدل على مكانه، وتعمل هذه التقنية على نظامي الأندرويد والـ ios، بحسب ما نشرت "سكاي نيوز".إذا كان جهازك يعمل بنظام الأندرويد، فقم بكتابة هذا العنوان في شريط البحث في جوجل https://www.google.com/android/find.بعد تسجيل الدخول، يتم البحث عن الجهاز، ويظهر لك الموقع مكانه بشكل دقيق على الخريطة، وتجد على يسار صفحة الموقع خيار Play Sound الذي يشغل صوتا يدل على مكان الجهاز عند الضغط عليه.ضع اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك، يظهر في الأسفل زر العثور على آيفون Find My iPhone، وعند الضغط عليه يبدأ الموقع في البحث عن مكان الهاتف وعندما يجده يظهر على الخريطة على شكل نقطة خضراء.ولكن تشترط تلك التقنية أن يكون جهازك المفقود متصلا بالإنترنت، حتى تتمكن من الوصول إليه.