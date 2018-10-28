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رياضة

وزير الشباب والرياضة يهنئ بعثة كرة السرعة بعد فوزها ببطولة العالم بالكويت

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 09:51 م
صدى البلد
ريهام بكير
هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المستشار في اتصال هاتفي عمرو حسين رئيس الاتحاد المصري لكرة السرعة و أبطال مصر في رياضة كرة السرعة بعد تحقيقهم المركز الأول بعدد 12 ميدالية ذهبية في جميع مسابقات بطولة العالم رقم 30 لكرة السرعة ( كبار – ناشئين) والمقامة بالكويت خلال الفترة من 25 إلى 30 أكتوبر الجاري .

وأشاد صبحي بمستوى جميع اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي، وتمنى لهم التوفيق في البطولات المقبلة، واستكمال مسيرة انتصارات الرياضة المصرية

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تقف دائما خلف أبطالها الرياضيين في مختلف الألعاب والبطولات الرياضية، لافتا الى أن ما يتحقق في رياضة كرة السرعة يعتبر إنجازا يضاف لسجل الرياضة المصرية
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