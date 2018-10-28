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رياضة

طبيب الأهلي يكشف موقف الشناوي من نهائي إفريقيا

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 11:46 م
صدى البلد
عبدالحكيم ابوعلم
أكد الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، أن محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، تعرض لكدمة في مفصل الفخذ خلال لقاء فريقه أمام الوصل الإماراتي، مساء اليوم.

وأضاف طبيب الأهلي، أن الجهاز الفني فضّل عدم استمرار الشناوي في المباراة حفاظًا عليه حتى لا تتفاقم إصابته، حيث تم التعامل مع الحارس طبيًا فور خروجه من اللقاء مباشرة لتجهيزه لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة المقبل ببرج العرب على أن يكون لقاء الإياب بملعب رادس يوم 9 من نوفمبر القادم.

وكان الأهلي قد تعادل، مساء اليوم الأحد، مع الوصل الإماراتي في ملعب برج العرب بالإسكندرية بهدفين لكل فريق في ذهاب دور الـ16 لكأس زايد للأندية أبطال العرب.
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