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فن

شاهد.. صلح محمد رمضان وريهام سعيد برعاية ياسر سليم

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 01:06 ص
صدى البلد
محمد صبحي
تولى المنتج ياسر سليم، نائب رئيس مجلس إدارة إعلام المصريين، إنهاء الخصومة التي طرأت مؤخرا بين الفنان محمد رمضان، والإعلامية ريهام سعيد، حيث تصافح الطرفان وتبادلا التقاط الصور التذكارية.

جاء لقاء ريهام سعيد ومحمد رمضان وياسر سليم خلال إحدى المناسبات التي أقيمت داخل أحد المراكب النيلية بالزمالك، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.

كانت أزمة قد نشبت بين ريهام سعيد ومحمد رمضان عقب طلبها منه الظهور معها في برنامجها "صبايا الخير" إلا أنها فوجئت بعد تحديد الموعد أن شخصًا يخبرها بتأجيل الموعد، الأمر الذي أثار حفيظة ريهام.

شاهد.. صلح محمد رمضان وريهام سعيد برعاية ياسر سليم
شاهد.. صلح محمد رمضان وريهام سعيد برعاية ياسر سليم
شاهد.. صلح محمد رمضان وريهام سعيد برعاية ياسر سليم
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