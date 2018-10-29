لقطات نادرة للاحتفال بالهالوين عام 1930 .. فيديو

نشر موقع "لايف ليك" المعني بمقاطع الفيديو النادرة والمميزة، مقطع فيديو يظهر لقطات نادرة للاحتفال بالهالوين أو عيد الفزع عام 1930.



لم يذكر الموقع أى تفاصيل عن مكان الإحتفال الذى يبدو كمدرسة، وظهر بعض الأطفال مرتدين لأزياء غريبة تتماشى مع الهاولين فى تلك الحقبة المبكرة من القرن الماضى.



يذكر أن الهالوين يقام في ليلة 31 أكتوبر، وتشمل تقاليد عيد الهالوين خدعة وطقس يعرف باسم خدعة أم حلوى، والتنكر في زي الهالوين، والتزيين، ونحت القرع ووضع فوانيس جاك، ومشاعل الإضاءة، وزيارة المعالم السياحية المسكونة، وقراءة القصص المخيفة ومشاهدة أفلام الرعب. في أجزاء كثيرة من العالم.



