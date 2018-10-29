لامبورجينى.. قصة نجاح بدأها بمهنة ميكانيكي لأشهر مصنعى السيارات الفارهة

أسس"فيروتشيو لامبورجيني"،
شركة "لامبورجيني تراتوري"، التي
سرعان ما أصبحت مصنعاً هاماً للمعدات الزراعية في وسط طفرة اقتصادية في مرحلة ما بعد
الحرب العالمية الثانية في إيطاليا.
وفيرتشو كان أحد الصناع الإيطاليين، ولد
لمزارعي عنب من منطقة إميليا رومانيا، وقادته دراسته الميكانيكية للدخول في أعمال تصنيع
الجرارات في عام 1948،
وفي عام 1959، افتتح مصنعا لتسخين النفط
تحت اسم "لامبورجيني بروسياتوري"، ودخلت الشركة في وقت لاحق مجال إنتاج معدات
تكييف الهواء، وفي عام 1969، تم إطلاق شركة لامبورجيني لإنتاج السيارات الرياضية الراقية في سانت أغاتا بولونيز.
نشأته وحياته
ولد فيروتشو لامبورجيني في 28 أبريل
196 في مقاطعة فيرارا بمنطقة إميليا الرومانية، اهتم بصناعة المعدات الزراعية أثناء مرحلة شبابه،
ودرس في معهد فراتلي تاديا التقني بالقرب من بولونيا.
وفي عام 1940، خدم في سلاح الجو الملكي
الإيطالي، حيث عمل كميكانيكي في الحامية الإيطالية على جزيرة رودس، وأصبح المشرف على
وحدة صيانة المركبات.
علاقته بالسيارات
وبعد الحرب، قام لامبورجيني بافتتاح مرآب
لتصليح السيارات في بييفي دس سينتو، واستخدام قدراته الميكانيكية في تطويرها وذلك لشغفه
بسباقات السيارات، وفي عام 1947، استغل لامبورجيني السوق الناشئة في إيطاليا المكرسة
للمجالين الزراعي والصناعي، وقام بإنتاج أول جراراته "كاريوكا" باستخدام
أجزاء من محركات السيارات العسكرية، وكانت هذه الجرارات تعمل على البنزين في البداية
ولكن سرعان ما حولها لامبورجيني لتعمل على الديزل لأنه أرخص سعراً.
وعلى أساس النجاح الذي حققه جرار
"كاريوكا" قام بإنشاء مصنع لامبورجيني للجرارات، وقد سمحت ثروة لامبورجيني
المتزايدة له بشراء أسرع وأغلى السيارات في العالم لدرجة أنه كان يستطيع أن يخرج كل
يوم بسيارة مختلفة عن الأخرى.