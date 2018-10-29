لامبورجينى.. قصة نجاح بدأها بمهنة ميكانيكي لأشهر مصنعى السيارات الفارهة

أسس"فيروتشيو لامبورجيني"، شركة "لامبورجيني تراتوري"، التي سرعان ما أصبحت مصنعاً هاماً للمعدات الزراعية في وسط طفرة اقتصادية في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية في إيطاليا.

وفيرتشو كان أحد الصناع الإيطاليين، ولد لمزارعي عنب من منطقة إميليا رومانيا، وقادته دراسته الميكانيكية للدخول في أعمال تصنيع الجرارات في عام 1948،

وفي عام 1959، افتتح مصنعا لتسخين النفط تحت اسم "لامبورجيني بروسياتوري"، ودخلت الشركة في وقت لاحق مجال إنتاج معدات تكييف الهواء، وفي عام 1969، تم إطلاق شركة لامبورجيني لإنتاج السيارات الرياضية الراقية في سانت أغاتا بولونيز.

نشأته وحياته

ولد فيروتشو لامبورجيني في 28 أبريل 196 في مقاطعة فيرارا بمنطقة إميليا الرومانية، اهتم بصناعة المعدات الزراعية أثناء مرحلة شبابه، ودرس في معهد فراتلي تاديا التقني بالقرب من بولونيا.

وفي عام 1940، خدم في سلاح الجو الملكي الإيطالي، حيث عمل كميكانيكي في الحامية الإيطالية على جزيرة رودس، وأصبح المشرف على وحدة صيانة المركبات.