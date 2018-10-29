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اقتصاد

اختيار مصر مقرا لأول جهاز إقليمي لحماية المنافسة بالتعاون مع الأمم المتحدة

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 01:33 م
صدى البلد
مصطفى خلاف و ولاء عبد الكريم
أعلن أمير نبيل رئيس جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عن إنشاء مركز اقيلمى دولى لحماية المنافسة سيفتتح يوم 19 نوفمبر المقبل بالتعاون مع الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بالداخل لنشر التوعية عن قانون المنافسة ، ودراسة المنافسة في الدول الاخرى وتأثيرها على السوق المصرى.

وأضاف نبيل، خلال أول مؤتمر صحفى بعد تعيينه رئيسا لجهاز حماية المنافسة أن المستهلك فى تعريف الجهاز يختلف عن الموجود لدى جهاز حماية المستهلك، فالمستهلك هو السائق والراكب كما فى حالة اوبر وكريم ولكن لدي جهاز حماية المستهلك هو المواطن أو الراكب .

وأشار نبيل إلى أن قانون حماية المنافسة يحمى ويضمن الوصول إلى مصادر الإنتاج لافتا إلى وجود علاقة وطيدة بين المنافسة والسوق الحر حيث يعتمد اقتصاد السوق الحر على حرية دخول وخروج الأشخاص والشركات للسوق وتحدد فيه الأسعار طبقا لقوى العرض والطلب الخاصة بكل سلعة أو خدمة وهو الأمر الذى يعزز المنافسة فى السوق ويؤدى إلى زيادة الابتكار وتطوير السلع والخدمات من قبل الشركات مما يعود بالنفع على المستهلك من ناحية الجودة والأسعار.
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