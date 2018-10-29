توفير 6672 فرصة عمل من خلال 1685 مشروعا بالوادي الجديد

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن جهاز المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وفر 6672 فرصة عمل للشباب، من خلال تنفيذ 1685 مشروعا على أرض المحافظة، لافتا إلى أنه تم تمويل هذه المشروعات بتكلفة بلغت 221.9 مليون جنيه.



وأضاف الزملوط، أن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر توليها المحافظة اهتماما خاصا لما لها من دور كبير في دفع عجلة الإنتاج والقضاء على البطالة ، كما أنها دائما ما تكون بداية ومحطة للمشروعات الكبيرة.



وأشار إلى أن هناك خطة للتوسع فى المشروعات الصغيرة من خلال إضافة أنواع أخرى من المشاريع التى يمكن تمويلها كمشروعات تربية الحيوانات والثروة الداجنة والأسماك والتي تتناسب مع فئات كثيرة من المواطنين والأسر.



ولفت الزملوط،إلى أن صندوق جهاز دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغيرة يوفر كل التمويل للمشروعات فضلا عن دراسات الجدوى المتنوعة وذلك تسهيلا على الراغبين.