بدء إجراءات مشروع مدينة العمال بالمنيا بتكلفة 77 مليونا و329 ألف جنيه

ناقش اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، والمهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، الإجراءات التي تمت بمشروع تطوير مدينة العمال التي تقع بمنطقة أبوهلال جنوب مدينة المنيا والملاصقة لمنطقة عشش محفوظ للوقوف على الموقف التنفيذي للمشروع والذي تصل تكلفته التقديرية حوالي 77 مليونا و329 ألف جنيه.





جاء ذلك خلال اجتماع صندوق تطوير المناطق العشوائية، بحضور محمد عبد الفتاح سكرتير عام المحافظة واللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد، والعميد رمضان محمد وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، الدكتور أشرف أبو العيون المشرف العام على وحدة تطوير المناطق العشوائية بالمنيا، محمد سيد رئيس مجلس مدينة المنيا والمهندس نيازي مصطفى مدير وحدة تطوير العشوائيات وعدد من المعنيين بهذا الشأن.





أكد المحافظ أن أعمال تطوير مدينة العمال هي بمثابة استكمالًا لما تم البدء فيه في المنطقة، وسيتضمن إعادة تخطيط المنطقة مع الالتزام الكامل بخطوط التنظيم والقوانين والاشتراطات البنائية المختلفة وما ورد بالمخطط التفصيلي للمدينة فيما يتعلق بالمنطقة ليكون تنفيذ برنامج مشروع التطوير بأسلوب حضري يتناسب مع أهمية المنطقة بالنسبة لموقع مدينة المنيا.





من جانبه، استعرض المهندس نيازى مصطفى مدير وحدة تطوير العشوائيات مراحل تنفيذ الخطة العمرانية لتطوير المنطقة ، والموقف التنفيذي للإجراءات التي تمت بمشروع تطوير مدينة العمال، وموقف خطة التسكين المقترحة والقيم المستحقة من السكان وقيم التعويض المادي، وعرض إمكانية الاستعانة ببنك الإسكان والتعمير لتحصيل القيمة المادية المطلوبة من السكان وجدولتها على فترات زمنية.



