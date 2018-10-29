حماية المنافسة: قضية الزى المدرسى تتصدر جدول أعمال الجهاز

أكد الدكتور أمير نبيل رئيس جهاز حماية المنافسة أن قضية الزى المدرسى تتصدر جدول أعمال الجهاز وتحظى بمتابعة لمنع حدوث احتكار.



وأشار خلال المؤتمر الصحفى اليوم إلى أنه ينتظر من كافة الجهات المعنية متابعة الأحكام التى تصدر لصالحة فى مقدمتها الحكم الصادر ضد قناة بى ان سبورت بتغريمه 800 مليون جنيه.



ورفض الافصاح عن القضايا التى يقوم الجهاز بمتابعتها او عددها ، وكذا ادخال تعديلات على القانون الحالى .

