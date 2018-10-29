إسلام محارب ينتظم في مران الأهلي الجماعي

انتظم إسلام محارب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مران الفريق الجماعي اليوم الاثنين بعد تعافيه من الإصابة.



وكان إسلام محارب قد تعرض للإصابة بإجهاد في العضلة الضامة بقدمه اليسرى في مباراة وفاق سطيف الجزائري في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.



يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة الترجي التونسي مساء الجمعة المقبل في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.