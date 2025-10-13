قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استعدادات في غزة لاستقبال الأسرى الفلسطينيين الـمـفـرج عـنـهـم
جيش الاحتلال: مستعدون لاستقبال محتجزين إضافيين سينقلهم الصليب الأحمر لاحقا
إطلاق سراح أول دفعة من الرهائن الإسرائيليين
الرئيس السيسي يقرر إهداء ترامب قلادة النيل
رئاسة الجمهورية تعلن جدول قمة شرم الشيخ للسلام
لجهوده في وقف حرب غزة.. الرئيس السيسي يقرر إهداء ترامب قلادة النيل
ما هو سر يوم الإثنين؟.. 39 حدثا عجيبا فاحذر الاستهانة به
عقب صعوده| رسميا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
كتائب القسام: الإفراج عن 20 أسيرا إسرائيليا أحياء ضمن صفقة تبادل الأسرى
قمة شرم الشيخ تؤكدها… القاهرة تثبت قدرتها على قيادة مسار التهدئة وترسيخ الاستقرار الإقليمي
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم
تعليمات عاجلة بتسجيل الغياب بالمدارس يوميًا واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه المتغيبين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

كيف استعدت شرم الشيخ لاستقبال زعماء العالم في قمة السلام اليوم؟

مدينة شرم الشيخ في أبهى صورها
مدينة شرم الشيخ في أبهى صورها
ايمن محمد

أنهت مدينة شرم الشيخ، "مدينة السلام"، استعداداتها النهائية لاستقبال زعماء ورؤساء الدول في قمة السلام، الهادفة إلى إنهاء الحرب في غزة ودعم السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، والمقرر انعقادها بمشاركة عدد من قادة وزعماء الدول العربية والأجنبية، من بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

محافظة جنوب سيناء 

​وقامت محافظة جنوب سيناء بتجهيز مدينة شرم الشيخ بأبهى صورة لها؛ حيث جرى دهان الشوارع، وتلوين البلدورات، وتعليق أعلام الدول المشاركة في القمة على سواري الإعلام. 

اعلان حالة الطوارئ والاستعدادات القصوى

كما أعلنت المحافظة حالة الطوارئ والاستعدادات القصوى في جميع الخدمات والمرافق. بالتوازي، فرضت الأجهزة الأمنية كردوناً أمنياً حول المدينة، وزادت من نشر العناصر الأمنية في مدقات الجبال وحول المدينة.

تعليق الأعلام وشعار القمة

​في مطار شرم الشيخ، تم تعليق الأعلام وشعار القمة، وتجهيز المرشدين السياحيين بمختلف اللغات لاستقبال الوفود المشاركة من حول العالم. كما أعد رجال المرور خطة مرورية على مستوى المدينة، لتوفير طرق ميسرة ومختصرة لوفود القمة.

​ولخدمة الإعلاميين، جرى إعداد مركز صحفي عملاق للصحفيين القادمين من حول العالم، مُجهز بخدمات الحاسوب والإنترنت، لتسهيل نقل وقائع قمة السلام. كما أعدت الفنادق والمنتجعات السياحية برامج سياحية متنوعة للقادمين، تشمل زيارة جدارية وأيقونة وشارع وحديقة السلام.

محافظ جنوب سيناء 

​من جانبه، تابع اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، الاستعدادات النهائية، في إطار جهود الدولة والأجهزة المعنية لاستضافة القمة. وتفقد المحافظ أعمال التجميل ورفع الكفاءة بطريق السلام والميادين الرئيسية، موجهاً بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف والتشجير والإنارة الحديثة لتظهر المدينة في أبهى صورها أمام الضيوف. كما تابع مواقع العمل بمحيط قاعة المؤتمرات والطرق المحيطة بها.

​وأكد المحافظ، خلال جولته، أن مدينة شرم الشيخ "كانت وستظل مدينة السلام العالمي"، وأن رسالتها الدائمة هي أن مصر أرض الأمن والاستقرار. وأضاف أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تركز على أن تكون جميع المشروعات والخدمات في المدينة على أعلى مستوى، لتبقى واجهة مُشرفة لمصر أمام العالم. واختتم المحافظ متابعته بالتأكيد على أن شرم الشيخ جاهزة تماماً لاستقبال ضيوف القمة.

​تُعد قمة شرم الشيخ للسلام واحدة من أبرز الفعاليات السياسية على الساحة الدولية، وتهدف إلى توحيد الجهود الإقليمية والدولية لوقف الحروب وتعزيز مسارات التنمية المستدامة ودعم الحوار بين الشعوب، انطلاقاً من الدور التاريخي لمصر كدولة داعمة والاستقرار في المنطقة والعالم. 


 

جنوب سيناء شرم الشيخ قمة السلام استقبال زعماء العالم

