الترسانة يستعد لإقامة الانتخابات التكميلية على مقعد أمين الصندوق

يستعد نادي الترسانة برئاسة طارق السعيد لإقامة الانتخابات التكميلية على مقعد أمين الصندوق والمرشح عليه صلاح عبدالفتاح، حيث من المقرر إجراء الانتخابات غدا من الساعة التاسعة صباحا حتي السابعة مساءا.



واعد الشواكيش الخيمة الانتخابية وتم توزيع اللجان لاستقبال أعضاء العمومية والتي يجب أن تجتاز النصاب القانوني بحضور ٢٥٠٠ عضو على الأقل.



جدير بالذكر أنه تم إيقاف نشاطات النادي خلال يوم الثلاثاء كما يعد صلاح عبد الفتاح هو المرشح الوحيد على مقعد أمين الصندوق ويشترط لإعلان فوزه بالمنصب اكتمال الجمعية العمومية.