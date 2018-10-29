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أحمد موسى يشن هجوما شرسا على بعض وسائل الإعلام .. فيديو

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 09:02 م
أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين
شن الإعلامي أحمد موسى هجوما شرسا على بعض وسائل الإعلام التي كانت ترحب بأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية إبان عامي 2012 و2013 توقيت حكم الإخوان، قائلا:" أنتوا عار على المجتمع".

وأضاف " موسى" في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" بعض الإعلاميين احتضنوا الجماعات الإرهابية في توقيت تواجدهم على رأس الحكم في مصر، ومفيهومش واحد طلع قال إن ما يحدث في مصر إرهاب وتخريب".

وتابع:" كان هناك حالة من الانفصام واللاوعي لدى الإعلام في ذلك التوقيت، ولعبت بعض وسائل الإعلام دورا قذرا في التاريخ، وقاموا بتضليل المواطنين وساعدوا على تخريب مصر".

وأكمل: "والبلد محتاجة مننا إننا نقف معها بكل قوة عشان اللي حصل قبل كده ميتكررش تاني".
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