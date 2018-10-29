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حوادث

مدير أمن كفر الشيخ يتفقد معرض كلنا واحد لبيع الخضراوات .. صور

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 11:39 م
خلال تفقد معرض كلنا
خلال تفقد معرض كلنا واحد
محمود زيدان
تفقد اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، معرض "كلنا واحد" لتوفير الخضراوات والفاكهة الطازجة بأسعار مخفضة للمواطنين؛ بهدف محاربة احتكار السلع وغلاء الأسعار وتخفيف العبء عن كاهل المواطن.

ووجه مدير أمن كفر الشيخ بزيادة الكميات المعروضة بما يتناسب مع حاجة المواطنين والالتزام بالأسعار المقررة للخضراوات والفاكهة والتي تقل عن مثيلاتها في الأسواق الحرة، موجهًا بحسن معاملة المواطنين.

يأتي هذا استكمالًا لمبادرة وزارة الداخلية "كلنا واحد" التي أطلقها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية؛ لتوطيد أواصر العلاقة بين جهاز الشرطة والمواطن المصري.
مدير أمن كفر الشيخ يتفقد معرض كلنا واحد لبيع الخضراوات .. صور
مدير أمن كفر الشيخ يتفقد معرض كلنا واحد لبيع الخضراوات .. صور
مدير أمن كفر الشيخ يتفقد معرض كلنا واحد لبيع الخضراوات .. صور
مدير أمن كفر الشيخ يتفقد معرض كلنا واحد لبيع الخضراوات .. صور
مدير أمن كفر الشيخ يتفقد معرض كلنا واحد لبيع الخضراوات .. صور
مدير أمن كفر الشيخ يتفقد معرض كلنا واحد لبيع الخضراوات .. صور
مدير أمن كفر الشيخ يتفقد معرض كلنا واحد لبيع الخضراوات .. صور
مدير أمن كفر الشيخ يتفقد معرض كلنا واحد لبيع الخضراوات .. صور
مدير أمن كفر الشيخ يتفقد معرض كلنا واحد لبيع الخضراوات .. صور
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