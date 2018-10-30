وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى الأحرار التعليمي ليلًا .. صور

زار الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، مستشفي الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق فى جولة مسائية له امس الاثنين.



ورافق وكيل الوزارة، الدكتور عبد الكريم العراقي مدير المستشفي، والدكتور محمد يوسف مدير عام الطب العلاجي ، والدكتور أحمد عبدالحكيم عضو المكتب الفني، ومحمود عبدالفتاح محمد المسئول الإعلامي.



واطمأن وكيل الوزارة علي حسن سير العمل والخدمة الطبية المقدمة للمرضي، وتفقد قسم الغسيل الكلوي بالمستشفي.