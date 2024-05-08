"رقص ومزج بلدي" لتحسين الصحة والنفسية ضمن ورش إيزيس الدولي للمسرح

تحت عنوان "مزج بلدي" ينظم مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة فى دورته الثانية ورشة لمصممة الرقصات نيرمين حبيب.



تقول سمر دويدار مديرة الورش الفنية بمهرجان ايزيس أن "مزج بلدي" هى ورشة تدريب لتشجيع السيدات على كسر الحاجز النفسي للحكي من خلال الحركة، وتعتمد على التعريف بأنماط مختلفة للتراث الحركي المصري.



وأشارت المدربة نيرمين حبيب إلى أن المشاركات سيتعلمن كيفية وضع بصماتهن الشخصية في الرقص والتي توقظ الشعور بالمتعة والسعادة في بيئة آمنة مريحة بما يراعي خصوصية المشاركات واختلافاتهن في العمر/ شكل الجسم / اللياقة البدنية، مضيفة أن كورس التدريب يتضمن مزج تقنيات الرقص البلدي بالرقص المعاصر، من خلال التنقل بين المنحنيات الطبيعية للجسد، واستخدام الارتجال لاستكشاف إيقاع الرقص الخاص بهن في أجواء ممتعة وحيوية.



تقام الورشة فى ستوديو عماد الدين بوسط البلد فى الفترة من ١٧ وحتى ٢٠ مايو الجاري بمشاركة ١٢ سيدة، وتستهدف النساء من سن ١٨ فما فوق ولا توجد ضرورة لوجود خبرة سابقة فى الرقص، واخر موعد للتسجيل المشاركة السبت المقبل 11 مايو.



يذكر أن نرمين حبيب فنانة مصرية ومصممة رقصات وراقصة معاصرة حاصلة على درجة البكالوريوس في الفلسفة، وعضوة بالمجلس الدولي للرقص التابع لليونسكو بفرنسا، وشاركت في العديد من المهرجانات والعروض والإقامات الفنية محليا ودوليا، واكتسبت خبرات عديدة في أنواع مختلفة من الفنون الأدائية وتقنيات الرقص المعاصر.