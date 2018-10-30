إيمان العاصي بإطلالة أنيقة على انستجرام.. صور



ظهرت النجمة الجميلة إيمان العاصي بإطلالة جميلة وانيقة للغاية، وذلك في اخر ظهور لها عبر أحد البرامج التليفزيونية وقامت بنشرها عبر حسابها الشخصي علی الإنستجرام، وهو ما أثار إعجاب كل متابعيها حول مدی رقتها.



وقد اختارت إيمان ارتداء فستانا قصيرا باللون الأوف وايت والمخرم من الاعلی بشكل هادئ، وقد كشفت عن اكتافها، وهو ما أضاف لها لمسة جميلة وجذابة للغاية.



وقد تركت إيمان شعرها منسدلا بشكل انسيابي، ولكنه بدأ أقصر من العادي، وقد اختارت وضع بعض اللمسات البسيطة من المكياج، فقد أبرزت عينيها باللون الأسود، مع وضع اللون الروز كأحمر شفاه، لكي تظهر رقة ملامحها ونعومتها.



ولم تتكلف إيمان في ارتجداء الاكسسورات فقد اختارت بعض اللمسات البسيطة التي أكملت من إطلالتها، وابرزتها.



وإليكم الصور التي نشرتها عبر صفحتها الرسمية علی إنستجرام..