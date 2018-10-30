ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

إيمان العاصي بإطلالة أنيقة على انستجرام.. صور

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 03:26 ص
إيمان العاصي
إيمان العاصي
آية التيجي

ظهرت النجمة الجميلة إيمان العاصي بإطلالة جميلة وانيقة للغاية، وذلك في اخر ظهور لها عبر أحد البرامج التليفزيونية وقامت بنشرها عبر حسابها الشخصي علی الإنستجرام، وهو ما أثار إعجاب كل متابعيها حول مدی رقتها.

وقد اختارت إيمان ارتداء فستانا قصيرا باللون الأوف وايت والمخرم من الاعلی بشكل هادئ، وقد كشفت عن اكتافها، وهو ما أضاف لها لمسة جميلة وجذابة للغاية.

وقد تركت إيمان شعرها منسدلا بشكل انسيابي، ولكنه بدأ أقصر من العادي، وقد اختارت وضع بعض اللمسات البسيطة من المكياج، فقد أبرزت عينيها باللون الأسود، مع وضع اللون الروز كأحمر شفاه، لكي تظهر رقة ملامحها ونعومتها.

ولم تتكلف إيمان في ارتجداء الاكسسورات فقد اختارت بعض اللمسات البسيطة التي أكملت من إطلالتها، وابرزتها.

وإليكم الصور التي نشرتها عبر صفحتها الرسمية علی إنستجرام..
إيمان العاصي بإطلالة أنيقة على انستجرام.. صور
إيمان العاصي بإطلالة أنيقة على انستجرام.. صور
loading...

ترشيحاتنا

الجرام مقابل 20 مليون جنيه.. سر الهوس بـ الزئبق الأحمر وعلاقته بالجن

السبكي يتعاقد مع حسن الرداد على فيلم سينمائي جديد

زعيم الأغلبية في البرلمان يدين التفجير الإرهابي بتونس

نائب عن طلب نادي القضاة تغليظ عقوبة إهانة القضاء: مش كل واقعة نتدخل تشريعيا

نجاة المطربة إيناس عز الدين من موت محقق في حادث سيارة

احرصى على إعطاء طفلك كوبا من هذا المشروب يوميا لتقوية الذاكرة

ناجي يشيد بأحمد عادل عبد المنعم

مانشستر سيتي يزيح ليفربول من صدارة الدوري بفوز صعب علي توتنهام ..فيديو

الأهلي يبدي تخوفه من طاقم تحكيم النهائي الإفريقي

بيصلحوا الميكاب في مراية العربية.. سواقة الستات واقع يحكي عن كوارث

ميسي يطلب انضمام صلاح لـ برشلونة .. والفرعون ينتظر الميركاتو

سكرتيرة وزير بريطاني تجلس على ركبتي نائب بمجلس العموم.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيصلحوا الميكاب في مراية العربية.. سواقة الستات واقع يحكي عن كوارث

هاني شاكر يجري بروفات حفل الموسيقى العربية.. صور

تفاصيل المؤتمر الصحفى للقاهرة السينمائى.. جائزتان ماليتيان جديدتان لصناع السينما وتواجد مصرى كبير بالمسابقات

معبد عمدا بأسوان.. تم إنقاذه بمعجزة هندسية وبناه الملك تحتمس الثالث

متحف آثار الوادي الجديد يسرد تاريخ مصر على مر العصور.. صور

فيديو

التعليم: قانون يجرم الدروس الخصوصية قريبًا.. فيديو
مقتل 4 إيطاليين بسبب العواصف والفيضانات
احرصى على إعطاء طفلك كوبا من هذا المشروب يوميا لتقوية الذاكرة
التعليم: وقف المتورطين في واقعة ميت غمر عن العمل.. فيديو
هاني عازر: الافتتاح التجريبي لأنفاق قناة السويس خلال شهرين .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تخفيض أعداد طلاب الصيدلة؟

هل تؤيد تخفيض أعداد طلاب الصيدلة؟