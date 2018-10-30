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شاهد.. تمارين للأطفال للتخلص من السمنة

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 09:12 ص
صدى البلد
آيات أحمد
قدم الكابتن حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الرياضية التي تناسب الأطفال المصابين بالسمنة، مؤكدًا أن 4% من الأطفال تحت عمر 19 سنة مصابون بالسمنة المفرطة.

وقال أبو هاشم، خلال برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، اليوم، الثلاثاء، إن طبيعة الجسم تختلف من شخص لآخر فلا يجب القيام بأي نوع من التمارين دون الرجوع لمتخصص لأنه قد تكون نتيجته عكسية، مشيرا إلى أن عناصر اللياقة البدنية هي السرعة واللياقة والتوافق العصبي والتحمل.

وقدم مجموعة من التمارين الرياضية البسيطة والسهلة التي يمكن القيام بها والتي تساعد في الحصول على لياقة بدنية عالية وجسم مثالي مليء بالطاقة والنشاط.
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