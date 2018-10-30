شاهد.. رئيس إندونيسيا يتفقد عمليات إنقاذ ضحايا الطائرة المنكوبة

عرضت فضائية "روسيا اليوم" لقطات هامة من تفقد رئيس إندونيسيا جوكو ويدودو، ميناء تانجونج بريوكي لعمليات الإنقاذ الخاصة بالطائرة المنكوبة.



وتفقد رئيس إندونيسيا جوكو ويدودو برفقة وزير النقل بودي كاريا سومادي، ميناء تانجونج بريوك، حيث تجرى عمليات الإنقاذ الخاصة بالطائرة التابعة لشركة "ليون آير" والتي تحطمت في مياه تانجونج كيراوانج بمقاطعة جاوة الغربية.



وكانت الطائرة تحمل على متنها 189 شخصا، وقد تحطمت بعد تحليقها لمدة 13 دقيقة من العاصمة "جاكرتا" باتجاه "بانجكالبينانج"، وقبل فقدان الاتصال طلبت الطائرة إذنا للعودة إلى جاكرتا بسبب حدوث مشكلة فنية.

