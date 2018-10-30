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فودة: 120 ألف شاب من 130 دولة تقدموا لحضور منتدى شباب العالم .. فيديو

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 08:37 م
خالد فودة
خالد فودة
هاني حسين
قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه تقدم 120 ألف شاب من أكثر من 130 دولة لحضور منتدى شباب العالم، ولكن اللجنة المنظمة ستختار 5000 شاب فقط، وهناك تزايد في أعداد الشباب الحاضرين للمنتدى على عكس المنتدى السابق الذي حضره 3000 شاب فقط.

وأضاف فودة، في حواره ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، قائلا: "منتدى شباب العالم يرسل رسائل للعالم أجمع تؤكد على شكل مصر الجيد".

وتابع: "تم إحداث تطوير منقطع النظير خلال الثلاث سنوات الماضية في مدينة شرم الشيخ، ونرحب بكافة السائحين وجاهزون لاستقبال أي ضيوف في شرم الشيخ".
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