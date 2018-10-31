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هادي الجيار لـ عكاشة: ما تكرهش الناس في الفنانين وأنت بتاخد ملايين.. فيديو

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 04:01 ص
صدى البلد
هاني حسين
هاجم الفنان هادي الجيار، الإعلامي توفيق عكاشة، مقدم برنامج "مصر اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"؛ بسبب سخرية الأخير من أجور بعض الفنانين الـ«سوبر ستارز» المرتفعة في الأعمال الفنية.

وقال "الجيار" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز في برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور": "أنت عايز الناس تكره الفنانين وتحقد عليهم ولا إيه.. وبدل ما تقارن أجر الفنان بالعامل البسيط، قارنه بأجر حضرتك".

وتابع: "حضرتك يا أستاذ توفيق مش بتشتغل ببلاش، وإنت بتيجي الأستديو وبتقعد في التكييف ساعتين 3 مرات في الأسبوع وبتاخد ملايين".

واستطرد: "إحنا في أمس الحاجة إلى الفنانين الـ «سوبر ستارز» في بعض الأفلام التي توجه رسائل في غاية الأهمية".
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