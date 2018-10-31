محيي عبيد: تكثيف الجهود المبذولة لحصر سلاسل الصيدليات بالمحافظات

قال الدكتور محيي الدين عبيد نقيب صيادلة مصر ورئيس اتحاد الصيادلة العرب، إن النقابة أعدت خطة متكاملة؛ لمواجهة السلاسل والدخلاء على المهنة الذين يسيئون إلى كافة الصيادلة، ويؤثرون بالسلب على المهنة، وذلك بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة.





وأوضح نقيب الصيادلة، ان إعلانات انتشرت في الآونة الأخيرة، عن سلسلة صيدليات تحمل اسم "صيدليات مصر" و"صيدليات 19011" بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية.



