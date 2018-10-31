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أخبار البلد

محيي عبيد: تكثيف الجهود المبذولة لحصر سلاسل الصيدليات بالمحافظات

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 07:55 ص
صدى البلد
محمد غالي
قال الدكتور محيي الدين عبيد نقيب صيادلة مصر ورئيس اتحاد الصيادلة العرب، إن النقابة أعدت خطة متكاملة؛ لمواجهة السلاسل والدخلاء على المهنة الذين يسيئون إلى كافة الصيادلة، ويؤثرون بالسلب على المهنة، وذلك بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة.

وأوضح نقيب الصيادلة، ان إعلانات انتشرت في الآونة الأخيرة، عن سلسلة صيدليات تحمل اسم "صيدليات مصر" و"صيدليات 19011" بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية.

وشدد عبيد على أن النقابة ستتخذ إجراءات صارمة ضد هذه الصيدليات، حيث أرسلت للنقابات الفرعية بطلب عاجل لحصر أعداد وبيانات هذه الصيدليات، وإحالة أصحابها ومديريها للتحقيق، وموافاة النقابة العامة بنتائج التحقيقات في موعد أقصاه 15 يومًا.
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