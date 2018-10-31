ضبط شخصين يزوران مستندات حكومية بالقاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى اصطناع وتزوير المستندات الحكومية، وترويجها على عملائهما .





وردت معلومات لقسم مباحث المرور (بمديرية أمن القاهرة) مفادها تردد المدعو/أحمد م. ط ، 47 سنه عاطل ، ومقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس ، سبق اتهامه فى قضية " أموال عامة " ، والمطلوب التنفيذ عليه فى قضية "شيك" بالحبس شهر- على دائرة قسم شرطة مصر الجديدة ، وبحوزته أوراق ومستندات مزورة، بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية .





بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات ، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أسفرت إحداها عن ضبطه حال تواجده أمام إحدى المستشفيات بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة ، وعثر بحوزته على ( عدد 11 تقرير طبى منسوب صدوره لبعض المستشفيات "مزورين " ) وبمواجهته إعترف بتكوينه تشكيل عصابى بالإشتراك مع المدعو/حمد الله م.م ، سن 43 ، عاطل ، ومقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون - تخصص نشاطه الإجرامى في مجال إصطناع وتزوير المستندات الحكومية وترويجها على عملائهما مقابل مبالغ مالية ، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأخير .





وبتفتيش مسكنه عثر بداخله على ( 4 ) أختام لشعار الجمهورية تقرأ بصمتها (عدد من المستشفيات الحكومية) و ( 8 ) أكلاشيهات لأطباء مختلفين و ( 188 ) تقرير طبى و ( 81 ) شهادة صحية و (108) فاتورة وكشف حساب و ( 27 ) شهادة خبره وشهادة خلو من الأمراض "جميعها منسوب صدورها لإحدى المستشفيات- خالية البيانات، وممهورة بخاتم شعار الجمهورية ) .. وجميعهم مزورين .





بمواجهة المتهم الثانى اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائهما لتقديم الشهادات الطبية للجهات المختلفة مقابل مبالغ مالية .



