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أخبار العالم

زعيم المتمردين في جنوب السودان يعود لإتمام اتفاق السلام

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 04:52 م
زعيم متمردي جنوب
زعيم متمردي جنوب السودان ريك مشار
رويترز
عاد ريك مشار زعيم المتمردين في جنوب السودان إلى العاصمة جوبا اليوم الأربعاء لإتمام اتفاق للسلام بعد أكثر من عامين على فراره من البلاد في أعقاب انهيار اتفاق سابق.

وقال مكتب مشار إنه سيحضر احتفالات بالسلام يستضيفها الرئيس سلفا كير.

وسقط جنوب السودان في أتون الحرب الأهلية أواخر عام 2013 عندما اندلعت اشتباكات بين قوات موالية لكير وأخرى موالية لمشار في جوبا.

وسرعان ما اتسع نطاق القتال المدفوع بأسباب عرقية إلى شتى أنحاء البلد الفقير مما أدى لإغلاق حقول النفط ومقتل مئات الآلاف وإجبار الملايين على الفرار.

وفر مشار إلى جمهورية الكونجو الديمقراطية المجاورة عام 2016 بعد نشوب قتال عنيف من جديد في العاصمة جوبا أسفر عن سقوط مئات القتلى. وسافر مشار فيما بعد إلى جنوب أفريقيا حيث وضع رهن الإقامة الجبرية في المنزل حتى وقت سابق هذا العام.

وتحت ضغوط من حكومات في شرق أفريقيا ومن الأمم المتحدة ومانحين غربيين، وقعت جماعة مشار وفصائل أخرى متمردة والحكومة اتفاق سلام الشهر الماضي يعود مشار بموجبه إلى منصب نائب الرئيس.
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