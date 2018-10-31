اشتباكات عنيفة بين الجيش الصومالي وحركة الشباب المتمردة في الجنوب

اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش الصومالي، المدعوم من قوات الاتحاد الأفريقي، وبين مسلحي حركة "الشباب" المتمردة الصومالية اليوم الأربعاء عند أطراف بلدة "قوريولي" الواقعة بمنطقة "شابيلي السفلى" بالصومال.



وذكرت إذاعة (شابيلي) الصومالية اليوم أن القتال اندلع بين الجانبين عندما قامت الحركة المتمردة بالاعتداء على قواعد عسكرية تابعة للقوات المتحالفة المرابطة في عدة قرى خارج نطاق البلدة، مشيرة إلى أن القتال الذي استمر عدة دقائق أسفر عن وقوع خسائر في صفوف كلا الجانبين، إلا أنه لم يتم الكشف بعد عن حجم هذه الخسائر.



وكثفت حركة "الشباب" - خلال فترات سابقة - من اعتداءاتها ضد معسكرات جيش الصومال و"بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال"، المعروفة اختصارًا باسم "أميصوم"، المتواجدة جنوبي البلاد بالقرب من العاصمة الصومالية مقديشيو.