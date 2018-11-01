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محافظات

إزالة تراكمات الأمطار وتسيير الحركة المرورية بمرسى علم

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 10:30 ص
تسيير الحركة المرورية
تسيير الحركة المرورية بمرسى علم
إبراهيم جادالله
أعلنت الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم، رفع آثار تراكمات الأمطار من جميع الطرق بمدينة مرسى علم وقرية أبو غصون والكيلو 60 جنوب مدينة مرسى علم بوادى الجمال، فى تمام الساعة 6 صباحا.

وقال اللواء عاطف وجدى رئيس مدينة مرسى علم إنه بناء على تعليمات اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، بمتابعة الأحوال الجوية ورفع درجة الاستعداد فى مواجهة آثار سقوط الأمطار، تم تشغيل غرفة عمليات خلال فترة هطول الأمطار لتلقى أى بلاغات.

وأشار رئيس مدينة مرسى علم إلى أن حالة الطقس حاليا مستقرة وتم إعادة فتح جميع الطرق، فضلا عن انتشار رجال الوحدة المحلية بالمعدات واللوادر على الطرق.
إزالة تراكمات الأمطار وتسيير الحركة المرورية بمرسى علم
إزالة تراكمات الأمطار وتسيير الحركة المرورية بمرسى علم
إزالة تراكمات الأمطار وتسيير الحركة المرورية بمرسى علم
إزالة تراكمات الأمطار وتسيير الحركة المرورية بمرسى علم
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