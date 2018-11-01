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حوادث

انتحار فلاح بإيتاي البارود بسبب خلافات أسرية

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 12:24 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
جمالات الدمنهورى
انتحر فلاح بتناول الحبة السامة "حبوب تخزين الغلال" لمروره بحالة نفسية سيئة بسبب خلافات أسرية، وتوفي فور وصوله قسم السموم بالمستشفى العام.
 
وتلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، بلاغًا من مركز شرطة إيتاى البارود يفيد بوصول المدعو ياسر .ع.م.42سنة  فلاح ومقيم قرية الخوالد بدائرة المركز للمستشفى العام مصاب [ادعاء تسمم فسفوري] وتوفى عقب وصوله. 

وبتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة أفاد بتقريره أن (سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف بعضلة القلب- نتيجة تناول مادة سامة) ولا توجد شبهة جنائية.

وبسؤال شقيقه علي سيد 35 سنة حاصل على دبلوم ومقيم بذات الناحية، قرر بتناول شقيقه المذكور قرص مبيد حشري (خاص بتخزين الغلال) لمروره بحالة نفسية سيئة بسبب خلافات أسرية، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.
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