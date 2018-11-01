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فن

فاروق الفيشاوي وجمال الشاعر يشاركان في جنازة حمدي قنديل

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 12:35 م
صدى البلد
محمد بدران - عز حسين
حرص الفنان فاروق الفيشاوي، والفنان عمرو سعد، والإعلامي جمال الشاعر، على المشاركة في صلاة الجنازة على الإعلامي الكبير حمدي قنديل، بمسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم.

وكان الإعلامي الكبير حمدي قنديل توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عن عمر يناهز 82 عاما بعد صراع مع المرض، وذلك حسبما أشار شقيقه المحامي عاصم قنديل.

جدير بالذكر أن الإعلامي الراحل هو زوج الفنانة الكبيرة نجلاء فتحي، ويعد من كبار الإعلاميين الذين تخصصوا في تقديم البرامج السياسية، واشتهر ببرنامج "رئيس التحرير" الذي لاقى قبولا جماهيريا كبيرا.
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