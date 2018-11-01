ننشر تشكيل الزمالك ضد وادي دجلة في الدوري الممتاز

استقر السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على تشكيل فريقه لمواجهة وادى دجلة اليوم بملعب بتروسبورت فى إطار لقاءات الجولة الثانية عشرة من الدورى الممتاز لموسم 2018/2019.



وقرر الجهاز الفني الاعتماد على عماد السيد فى حراسة المرمى بعد الإصابة التى تعرض لها محمود جنش الحارس الأساسى، كما سيعود يوسف أوباما للتشكيل الأساسى بعد غيابه عن مواجهة الزمالك الأخيرة فى البطولة العربية.



ومن المقرر أن يكون تشكيل الزمالك أمام وادى دجلة كالآتي:



حراسة المرمى : عماد السيد



خط الدفاع : بهاء مجدى ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وحمدى النقاز



خط الوسط : طارق حامد وفرجانى ساسى ويوسف أوباما



خط الهجوم : إبراهيم حسن ومحمود كهربا وكابونجو كاسونجو

