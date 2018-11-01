روسيا: زيارة بوتين إلى إيطاليا سيتم الاتفاق عليها عبر القنوات الدبلوماسية

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن موعد زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إيطاليا سيتم الاتفاق عليه من خلال القنوات الدبلوماسية .



وقال بيسكوف - في تصريح أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم الخميس - إن الدعوة الموجهة إلى بوتين لزيارة روما تمت مناقشتها خلال زيارة رئيس الوزراء الإيطالي جيوسيبي كونتي إلى موسكو في 24 أكتوبر الجاري.



وحول موعد الزيارة.. أجاب بيسكوف قائلا: "سيتم الاتفاق على مواعيد هذه الزيارة عبر القنوات الدبلوماسية".

