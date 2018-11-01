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أخبار العالم

روسيا: زيارة بوتين إلى إيطاليا سيتم الاتفاق عليها عبر القنوات الدبلوماسية

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 03:08 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن موعد زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إيطاليا سيتم الاتفاق عليه من خلال القنوات الدبلوماسية .

وقال بيسكوف - في تصريح أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم الخميس - إن الدعوة الموجهة إلى بوتين لزيارة روما تمت مناقشتها خلال زيارة رئيس الوزراء الإيطالي جيوسيبي كونتي إلى موسكو في 24 أكتوبر الجاري.

وحول موعد الزيارة.. أجاب بيسكوف قائلا: "سيتم الاتفاق على مواعيد هذه الزيارة عبر القنوات الدبلوماسية".
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