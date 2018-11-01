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محافظات

محافظ بني سويف يتفقد عددا من المصانع المصدرة للدول الأوربية.. صور

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 05:06 م
محافظ بني سويف يتفقد
محافظ بني سويف يتفقد عدد من المصانع المصدرة لدول أوربية
محمد عبد الحليم
أكد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف أن ملف الاستثمار يأتي في مقدمة أولويات خطة المحافظة التنموية لما يوفره هذا القطاع الحيوي من عوائد اقتصادية واجتماعية خاصة في مجالات فرص العمل، واستفادة المجتمع المحيط من قطاع المسؤولية المجتمعية بالشركات والمصانع والذي نسعى لتفعيل دوره بشكل أفضل، بجانب توفير العملات الصعبة التي تدعم اقتصادنا القومي.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم لمنطقة بياض العرب الصناعية ضمن برنامجه الميداني للوقوف على الوضع القائم بالمناطق الصناعية، لوضع تصور عملي للدفع بالاستثمار بكل منطقة، حيث رافقه خلال الزيارة الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، والمهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، والأستاذ رجب يونس مدير المنطقة.

وبدأ المحافظ جولته بالمنطقة بزيارة مشروع إصلاح منظومة الصرف الصحي والصناعي والذي تم نهو المرحلة الأولى منه، وساهم بشكل كبير في حل مشكلة الصرف الصحي والصناعي بمنطقة يياض العرب التي تعد أكبر وأقدم المناطق الصناعية بالمحافظة والتي ظلت تعاني من هذه المشكلة "منذ ما يقرب من 12 عامًا" وكان لها تداعيات سلبية أثرت على موقف الإستثمار بالمنطقة والمناطق السكنية المحيطة بها.

وتفقد المحافظ كل مكونات المشروع، والذي يتكون من تنفيذ المرحلة الأول وهي الحلول العاجلة والتي من خلالها تم السيطرة على المشكلة، حيث تضمنت إنشاء محطة ري ووحدة فلاتر، ومد خطوط شبكات ري بالتنقيط وزراعة أكثر من 200 فدان يتم زراعتها طبقا للكود المصري للري لمياه معالجة الصرف، وذلك بزراعة نباتات وأشجار الجوجوبا والبامبو ونخيل الزينة التي تمثل قيمة اقتصادية كبيرة في عدد من المجالات وهو ما يمثل قيمة مضافة أخرى ستسفر عنها الحلول التي نفذتها المحافظة لمواجهة واحدة من المشكلات المزمنة التي عانت منها المنطقة لسنوات.

فيما يجري حاليا السعي لتنفيذ المرحلة الثانية من أعمال إصلاح المنظومة والتي تتضمن تنفيذ الحلول النهائية للمشكلة من خلال تأهيل محطة المعالجة وتنفيذ محطة الرفع الخاصة بمحطة المعالجة والتوسع في الأعمال الزراعية ليتم استيعاب 21 ألف متر مكعب من مياه الصرف بفائض يصل إلى 11 ألف متر مكعب عن ناتج المنطقة من مياه الصرف، وذلك بعد استيعاب 6 آلاف م3 مياه صرف من خلال الحل العاجل.

وشملت زيارة المحافظ عددا من المصانع ،حيث تفقد مصنع إيمسيا دنيم لتصنيع البنطلون الجينز والذي يعمل به أكثر من 700 عامل وعاملة، ويتم تصدير منتجاته إلى دولة ألمانيا وفقًا لبروتوكول مبرم مسبقًا مع كبريات الشركات الألمانية، حيث أكد محافظ بني سويف على أنه لن يدخر جهدا في دعم المستثمرين خاصة المصانع والشركات التي تصدر منتجاتها للخارج تحت شعار " صٌنع في مصر".

كما تفقد المحافظ مصنع المصرية الفرنسية للصناعات الغذائية والمقام على مساحة 23 ألف متر مربع،وتبلغ تكلفته الاستثمارية 158 مليون جنيه، ويعمل به 700 عاملا وعاملة ، حيث يعمل المصنع في مجال إنتاج الأعلاف الحيوانية والنباتية ـ والشيبسي ، والمعجنات من المكرونة والكراوسون وغيرها من المنتجات الغذائية.

واستمع المحافظ من أصحاب المصانع لشرح لبعض التفاصيل الخاصة بالإنتاج والأسواق التي يذهب لها المنتج سواء المحلية أو الخارجية، والجودة التي يسعى كل مصنع للوصول إليها، ووجه المحافظ مسؤولي المنطقة الصناعية باتخاذ كل مايلزم حيال أية مشكلة تواجه المستثمرين وبما يخدم العملية الانتاجية بالمنطقة.

وتحدث المحافظ مع عدد من الشباب العاملين بهذه المصانع، محفزًا إياهم وأنهم يمثلون الشباب المتميز النافع لنفسه ولوطنه ونموذجا ناجحا يجب أن يحتذى به، مؤكدا حرص المحافظة أن يكون النصيب الأوفر من العمالة بالمصانع من المحافظة وصولا إلى نسبة 100% ، وهذا حق أصيل لأبناء المحافظة والذي يتطلب تكثيف برامج التدريب المهني لتواكب الأيدي العامل السويفية متطلبات سوق العمل.

وعلى هامش الزيارة تفقد المحافظ المعهد العالي للعلوم الإدارية، للوقوف على إمكانية المعهد وتجهيزاته، خاصة وأن المعهد يقدم خريجين فيي مجالات العلوم الإدارية وإدارة المنشآت الصناعية ،حيث تبلغ سنوات الدراسة بالمعهد 4 سنوات يحصل الطالب بعد اجتيازها على درجة البكالوريوس" معتمدة من وزارة التعليم العالي" فى تخصصات إدارة المنشآت الصناعية وإدارة الأعمال.
محافظ بني سويف يتفقد عددا من المصانع المصدرة للدول الأوربية.. صور
محافظ بني سويف يتفقد عددا من المصانع المصدرة للدول الأوربية.. صور
محافظ بني سويف يتفقد عددا من المصانع المصدرة للدول الأوربية.. صور
محافظ بني سويف يتفقد عددا من المصانع المصدرة للدول الأوربية.. صور
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