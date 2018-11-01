مهرجان الأفلام العلمية للأطفال بمكتبة دمنهور للعام الثالث.. صور

استقبلت مكتبة مصر العامة بدمنهور،مهرجان الافلام العلمية للآطفال للعام الثالث علي التوالي، تحت رعاية اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ، وتم عرض الافلام العلمية، التي يدور محتواها عن " ثورة الغذاء "،خلال المهرجان ليقام بشكل تفاعلي مع الأطفال من تلاميذ المدارس بالمحافظة " .



وشهد المهرجان عرض مجموعة من الافلام العلمية بقاعة المؤتمرات بالمكتبة، بحضور 202 طالب من مدارس" الصفوة ، السيدة زينب ، أحمد عرابي ، سنابل ، المنارة ، التحرير" كما تم مشاهدة أفلام عن دورة المياة بالطبيعة وعلاقتها بالغذاء، موت النحل ومدي خطورة انقراضه ، التغيرات في الجينات الوراثية وكيفية الاستفادة منها في علاج الأمراض بين الأم وطفلها .



يستهدف المهرجان، الفئات العمرية من 6 – 12 عاما، بهدف كسر حاجز الاهتمام بمشاهدة الأفلام العلمية ، ليتم تبسيط المعلومات في وصولها للأطفال بشكل تفاعلي ،من خلال استخدام الألعاب في توصيل الفكرة العلمية .



وعلى هامش المهرجان تم تشييد "المكتبة المتنقلة "التي تقام برعاية مؤسسة "مصر الخير"، وهي عبارة عن حافلة متجولة للتشجيع على القراءة للأطفال والنشء، بإتاحة لهم كم متنوع من وسائط منها "الكتب والمجلات والأفلام الثقافية".