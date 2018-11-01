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رياضة

يوسف أوباما يعزز نتيجة الزمالك ودجلة بهدف رابع .. فيديو وصور

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 10:02 م
يوسف اوباما
يوسف اوباما
يسري غازي عدسة / احمد رمضان
عزز يوسف أوباما أهداف الزمالك وأحرز هدف الفريق الرابع فى مرمى وادى دجلة من ركلة جزاء فى الدقيقة 62 فى المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد بتروسبورت فى إطار الجولة الثانية عشرة بالدورى الممتاز.

استهل لاعبو دجلة مجريات الشوط الثانى بانتفاضة هجومية وقاد محمد محمود احدى الهجمات من الجبهة اليمنى سدد كرة تصطدم بأحد مدافعى الزمالك لتخرج الى ضربة ركنية.

وتعرض فى الدقيقة 53 بهاء مجدى مدافع الزمالك إلى الإصابة بعد سقوطه فى إحدى الكرات داخل منطقة الجزاء وخرج من أجل تلقى العلاج واضطر مدرب الزمالك الى استبداله ونزول أحمد فتوح بدلا منه.

وتصدت العارضة لرأسية محمود علاء تلقاها من ضربة ركنية وأضاع محمود كهربا فرصة إضافة الهدف الثالث فى الدقيقة 55 واحتسب حكم اللقاء فى الدقيقة 57 ضربة جزاء بعدما لمست الكرة يد أسامة العزب وحصل الأخير على بطاقة صفراء وسددها محمود علاء فى الشباك محرزا الهدف الثالث فى الدقيقة 60.

ومرر كاسونجو كرة ماكرة الى يوسف أوباما داخل منطقة الجزاء لينفرد بحارس مرمى دجلة وسجل الكرة فى الشباك معلنا الهدف الرابع للزمالك.
يوسف أوباما يعزز نتيجة الزمالك ودجلة بهدف رابع .. فيديو وصور
يوسف أوباما يعزز نتيجة الزمالك ودجلة بهدف رابع .. فيديو وصور
يوسف أوباما يعزز نتيجة الزمالك ودجلة بهدف رابع .. فيديو وصور
يوسف أوباما يعزز نتيجة الزمالك ودجلة بهدف رابع .. فيديو وصور
يوسف أوباما يعزز نتيجة الزمالك ودجلة بهدف رابع .. فيديو وصور
يوسف أوباما يعزز نتيجة الزمالك ودجلة بهدف رابع .. فيديو وصور
يوسف أوباما يعزز نتيجة الزمالك ودجلة بهدف رابع .. فيديو وصور
يوسف أوباما يعزز نتيجة الزمالك ودجلة بهدف رابع .. فيديو وصور
يوسف أوباما يعزز نتيجة الزمالك ودجلة بهدف رابع .. فيديو وصور
يوسف أوباما يعزز نتيجة الزمالك ودجلة بهدف رابع .. فيديو وصور
يوسف أوباما يعزز نتيجة الزمالك ودجلة بهدف رابع .. فيديو وصور
يوسف أوباما يعزز نتيجة الزمالك ودجلة بهدف رابع .. فيديو وصور
يوسف أوباما يعزز نتيجة الزمالك ودجلة بهدف رابع .. فيديو وصور
يوسف أوباما يعزز نتيجة الزمالك ودجلة بهدف رابع .. فيديو وصور
يوسف أوباما يعزز نتيجة الزمالك ودجلة بهدف رابع .. فيديو وصور
يوسف أوباما يعزز نتيجة الزمالك ودجلة بهدف رابع .. فيديو وصور
يوسف أوباما يعزز نتيجة الزمالك ودجلة بهدف رابع .. فيديو وصور
يوسف أوباما يعزز نتيجة الزمالك ودجلة بهدف رابع .. فيديو وصور
يوسف أوباما يعزز نتيجة الزمالك ودجلة بهدف رابع .. فيديو وصور
يوسف أوباما يعزز نتيجة الزمالك ودجلة بهدف رابع .. فيديو وصور
يوسف أوباما يعزز نتيجة الزمالك ودجلة بهدف رابع .. فيديو وصور
يوسف أوباما يعزز نتيجة الزمالك ودجلة بهدف رابع .. فيديو وصور
يوسف أوباما يعزز نتيجة الزمالك ودجلة بهدف رابع .. فيديو وصور
يوسف أوباما يعزز نتيجة الزمالك ودجلة بهدف رابع .. فيديو وصور
يوسف أوباما يعزز نتيجة الزمالك ودجلة بهدف رابع .. فيديو وصور
يوسف أوباما يعزز نتيجة الزمالك ودجلة بهدف رابع .. فيديو وصور
يوسف أوباما يعزز نتيجة الزمالك ودجلة بهدف رابع .. فيديو وصور
يوسف أوباما يعزز نتيجة الزمالك ودجلة بهدف رابع .. فيديو وصور
يوسف أوباما يعزز نتيجة الزمالك ودجلة بهدف رابع .. فيديو وصور
يوسف أوباما يعزز نتيجة الزمالك ودجلة بهدف رابع .. فيديو وصور
يوسف أوباما يعزز نتيجة الزمالك ودجلة بهدف رابع .. فيديو وصور
يوسف أوباما يعزز نتيجة الزمالك ودجلة بهدف رابع .. فيديو وصور
يوسف أوباما يعزز نتيجة الزمالك ودجلة بهدف رابع .. فيديو وصور
يوسف أوباما يعزز نتيجة الزمالك ودجلة بهدف رابع .. فيديو وصور
يوسف أوباما يعزز نتيجة الزمالك ودجلة بهدف رابع .. فيديو وصور
يوسف أوباما يعزز نتيجة الزمالك ودجلة بهدف رابع .. فيديو وصور
يوسف أوباما يعزز نتيجة الزمالك ودجلة بهدف رابع .. فيديو وصور
يوسف أوباما يعزز نتيجة الزمالك ودجلة بهدف رابع .. فيديو وصور
يوسف أوباما يعزز نتيجة الزمالك ودجلة بهدف رابع .. فيديو وصور
يوسف أوباما يعزز نتيجة الزمالك ودجلة بهدف رابع .. فيديو وصور
يوسف أوباما يعزز نتيجة الزمالك ودجلة بهدف رابع .. فيديو وصور
يوسف أوباما يعزز نتيجة الزمالك ودجلة بهدف رابع .. فيديو وصور
يوسف أوباما يعزز نتيجة الزمالك ودجلة بهدف رابع .. فيديو وصور
يوسف أوباما يعزز نتيجة الزمالك ودجلة بهدف رابع .. فيديو وصور
يوسف أوباما يعزز نتيجة الزمالك ودجلة بهدف رابع .. فيديو وصور
يوسف أوباما يعزز نتيجة الزمالك ودجلة بهدف رابع .. فيديو وصور
يوسف أوباما يعزز نتيجة الزمالك ودجلة بهدف رابع .. فيديو وصور
يوسف أوباما يعزز نتيجة الزمالك ودجلة بهدف رابع .. فيديو وصور
يوسف أوباما يعزز نتيجة الزمالك ودجلة بهدف رابع .. فيديو وصور
يوسف أوباما يعزز نتيجة الزمالك ودجلة بهدف رابع .. فيديو وصور
يوسف أوباما يعزز نتيجة الزمالك ودجلة بهدف رابع .. فيديو وصور
يوسف أوباما يعزز نتيجة الزمالك ودجلة بهدف رابع .. فيديو وصور
يوسف أوباما يعزز نتيجة الزمالك ودجلة بهدف رابع .. فيديو وصور
يوسف أوباما يعزز نتيجة الزمالك ودجلة بهدف رابع .. فيديو وصور
يوسف أوباما يعزز نتيجة الزمالك ودجلة بهدف رابع .. فيديو وصور
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