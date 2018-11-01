ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

اليسا تحكي لأول مرة عن انتصارها على السرطان.. فيديو

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 10:20 م
النجمة إليسا
النجمة إليسا
حمزة شعيب
روت النجمة اللبنانية إليسا، للمرة الأولى إصابتها بالسرطان ورحلة العلاج حتى الشفاء، مضيفة:" أنا من الناس اللى بتخاف على صحتها بشكل عام وبعد تخطى عمرى سن الأربعين وأنا اجرى الفحص الطبي السنوي لسرطان الثدى".

وتابعت إليسا خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج "معكم" المذاع عبر قناة "سى بى سى"،:"كان شئ صادم بالنسبة لى وقت علمى بإصابتى بسرطان الثدى، موضحة :" الأطباء طمأنونى لان المرض كان فى بداياته".

وأكملت:" اتعذبت شوية فى رحلة علاجى بعد إجراء العملية، منوهة:" بعد برنامج ذا فويس أجريت عملية أخرى".

وأتممت: " قررت أن يكون اعلان إصابتى ورحلة الشفاء من السرطان عن طريق الألبوم الجديد "إلى كل اللي بيحبونى".

loading...

ترشيحاتنا

كما انفرد صدى البلد.. الجزائري مهدي عبيد حكما لمباراة الأهلي والترجي ببرج العرب

إلغاء تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر بين مصر وأذربيجان

نجم الأهلى يغيب عن مواجهة الترجي

احتسب 76 ضربة جزاء و20 كارت أحمر.. حكاية حكم مباراة الأهلي والترجي

إبراهيم حسن يسجل هدفا صاروخيا للزمالك في مرمى وادي دجلة .. فيديو

شاهد..استقبال أسطوري لـ إليسا من الجمهور بعد انتصارها على السرطان

الكاف يعلن موعد قرعة دورى الأبطال والكونفيدرالية الإفريقية للنسخة الجديدة

نجم بايرن ميونيخ يعتذر للعرب: لم أقصد الإساءة

حكاية مجرم طعن عامل كافيه بوحشية و900 ألف شخص يطالبون بمحاكمته

انفراد .. كواليس أخطر 24 ساعة قبل تعيين مهدى عبيد حكما لمباراة الأهلى والترجى

الإعلامية ليلى عز العرب تكشف عن أكبر تغيير فى حياتها..فيديو

شاهد.. لحظة انفجار وتحطم مكوك فضائى روسى

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قرية القصر بالوادي الجديد.. تحفة معمارية تجسد فنون العمارة الإسلامية.. صور

توافد المشاركين في منتدى شباب العالم 2018 إلى شرم الشيخ.. صور

إطلالات نجوم ونجمات هوليوود في عيد الهالوين.. كيم كارداشيان تثير الجدل ..جينفير جارنر تتحول لساحرة شريرة ..وجاستين تيمبرليك في شوارع نيويورك بـbat man ..صور

قبل زيادة وزنها.. 20 إطلالة تكشف عن رشاقة آيتن عامر..صور

قوافل الداخلية الطبية توقع الكشف على 10 آلاف مواطن خلال شهر.. صور

فيديو

إليسا: سجلت حلقات ذا فويس وأنا أخضع لجلسات الإشعاع.. فيديو
حلمي النمنم: لدينا ميليشيات على فيسبوك وهم من يصنعون الأزمات
بعشرة لاعبين .. الزمالك يهزم دجلة برباعية ويغرد بصدارة الدوري .. فيديو
اليسا تحكي لأول مرة عن انتصارها على السرطان.. فيديو
ابراهيما نيداى يسجل ثانى أهداف دجلة بمرمى الزمالك من ركلة جزاء.. فيديووصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟