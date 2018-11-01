اليسا تحكي لأول مرة عن انتصارها على السرطان.. فيديو

روت النجمة اللبنانية إليسا، للمرة الأولى إصابتها بالسرطان ورحلة العلاج حتى الشفاء، مضيفة:" أنا من الناس اللى بتخاف على صحتها بشكل عام وبعد تخطى عمرى سن الأربعين وأنا اجرى الفحص الطبي السنوي لسرطان الثدى".



وتابعت إليسا خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج "معكم" المذاع عبر قناة "سى بى سى"،:"كان شئ صادم بالنسبة لى وقت علمى بإصابتى بسرطان الثدى، موضحة :" الأطباء طمأنونى لان المرض كان فى بداياته".



وأكملت:" اتعذبت شوية فى رحلة علاجى بعد إجراء العملية، منوهة:" بعد برنامج ذا فويس أجريت عملية أخرى".



وأتممت: " قررت أن يكون اعلان إصابتى ورحلة الشفاء من السرطان عن طريق الألبوم الجديد "إلى كل اللي بيحبونى".



