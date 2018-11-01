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رياضة

جروس يرفض منح لاعبيه راحة بعد الفوز على وادي دجلة

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 11:30 م
صدى البلد
ملك موسي
رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس منح اللاعبين راحة غدا بعد الانتهاء من مباراة دجلة في الجولة الثانية عشرة للدوري.

ويستأنف الفريق تدريباته غدا الجمعة على ملعب عبداللطيف ابورجيلة بمقر القلعة البيضاء؛ استعدادا للقاء حرس الحدود المقرر له يوم الاثنين المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري.

وكان الفريق فاز على دجلة برباعية مقابل هدفين واستعاد صدارة الدوري برصيد ٢٠ نقطة.
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