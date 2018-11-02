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حوادث

النيابة توجه تهمة القتل العمد لسائق مزق جسد زميله بمدينة نصر

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 05:00 ص
جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية
كتب محمد صبرى
شهدت مدينة نصر جريمة قتل بشعة عندما مزق سائق جسد زميله للخلاف على أولوية المرور وتمكن رجال الأمن من ضبط المتهم ، وأمر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بإحالة المتهم للنيابة العامة التي وجهت له تهمة القتل العمد وقررت حبسه 4 أيام علي ذمة التحقيق .

وكان المقدم خالد سيف رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول تلقى إشارة من مستشفى باستقبالها سائق ( مصاب بجرح نافذ بالقفص الصدري ، وأخر بالرقبة ) وتوفى فور وصوله

بالانتقال والفحص تبين من تحريات الرائد محمد السيسي معاون مباحث القسم حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه وسائق بسبب أولوية تحميل الركاب وقيام الأخير بكسر مرآة الميكروباص قيادة المجني عليه تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها المتهم بالتعدي على المجني عليه بسلاح ابيض " مطواة " محدثا إصابته.

تمكن رجال الأمن بإشراف العميد محمود هندى رئيس قطاع شرق القاهرة من ضبط المتهم وبحوزته سلاح أبيض "مطواة" المستخدم في ارتكاب الواقعة، واعترف بارتكاب الجريمة.
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