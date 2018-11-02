سوابق متتالية في نمو السياحة الأجنبية تنبئ بازدهار جديد .. محافظ البحر الأحمر يستقبل أولى رحلات الخطوط الجوية الألمانية المباشرة إلى مطار الغردقة .. وصول أول رحلة طيران من بولندا لطابا بعد توقف سنوات

الأمل يتجدد في عودة انتعاش السياحة الروسية إلى مصر

بوتين في تصريح سابق:موسكو والقاهرة تسعيان لاستئناف رحلات الطيران

البحر الأحمر تستقبل أولى رحلات الخطوط الجوية الألمانية بمطار الغردقة







بعد توقف دام ثلاث سنوات تجدد أمل مصر في عودة انتعاش السياحة الروسية التي التي تمثل نسبة كبيرة من الدخل القومي وخصوصا من العملة الصعبة التي تحتاج إليها البلاد مع سعيها نحو تحقيق برنامج إصلاح اقتصادي طموح .



وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتصف اكتوبر الحالي إن موسكو والقاهرة تسعيان لاستئناف رحلات الطيران العارض بين المدن الروسية والمنتجعات المصرية في المستقبل القريب، وهو ما يفتح الباب مجددا أمام عودة السياحة الروسية للمنتجعات المصرية، خاصة الواقعة على البحر الأحمر، حيث يفضل الروس السياحة الشاطئية، وتسبب توقفهم في تراجع دخل البلاد من السياحة.



و استقبل محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبدالله، أمس الخميس، أولى رحلات الخطوط الجوية الألمانية "lufthansa" بمطار الغردقة الدولي، وتحمل على متنها 200 راكب.



ورحب أحمد عبدالله - بحسب بيان للمحافظة - بالسائحين على أرض الغردقة، معربا عن سعادته بوصول أولى رحلات "lufthansa" من ميونخ إلى الغردقة مباشرة، مؤكدا أهمية هذا الحدث السياحي الذي سيكون له صدى كبير حول العالم، وخاصة ألمانيا.



وأوضح أن افتتاح خط مباشر من ميونخ إلى الغردقة يساعد في جذب السائحين لتوفير الوقت والمال لقضاء إجازاتهم بالغردقة، مؤكدا أن هذه الرحلات العالمية تأتي ثمارها بعد سنوات من العمل والعلاقات الدولية؛ لتحقيق أعلى نتائج بزيادة أعداد السائحين للمحافظة وفتح خطوط طيران جديدة بها.



وصلت أول رحلة طيران مباشر من بولندا إلى مطار طابا بعد توقف 4 سنوات.



وكانت مصادر بوزارة الطيران المدني قد أعلنت أمس الخميس أنه تم استقبال الطائرة بمدافع المياه، وهو إجراء متبع مع وصول أي طائرة جديدة أو خط طيران يفتح بالمطار.



وقام فريق من العلاقات العامة بالمطار باستقبال السياح البولنديين، الذين كانت تقلهم الطائرة، بالورود وتوزيع الهدايا التذكارية عليهم.