ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ملفات

سوابق متتالية في نمو السياحة الأجنبية تنبئ بازدهار جديد .. محافظ البحر الأحمر يستقبل أولى رحلات الخطوط الجوية الألمانية المباشرة إلى مطار الغردقة .. وصول أول رحلة طيران من بولندا لطابا بعد توقف سنوات

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 01:00 ص
استقبال اول رحلة
استقبال اول رحلة طيران مباشر من بولندا إلى مطار طابا
ضياء زكريا
الأمل يتجدد في عودة انتعاش السياحة الروسية إلى مصر
بوتين في تصريح سابق:موسكو والقاهرة تسعيان لاستئناف رحلات الطيران
البحر الأحمر تستقبل أولى رحلات الخطوط الجوية الألمانية بمطار الغردقة



بعد توقف دام ثلاث سنوات تجدد أمل مصر في عودة انتعاش السياحة الروسية التي التي تمثل نسبة كبيرة من الدخل القومي وخصوصا من العملة الصعبة التي تحتاج إليها البلاد مع سعيها نحو تحقيق برنامج إصلاح اقتصادي طموح .

وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتصف اكتوبر الحالي إن موسكو والقاهرة تسعيان لاستئناف رحلات الطيران العارض بين المدن الروسية والمنتجعات المصرية في المستقبل القريب، وهو ما يفتح الباب مجددا أمام عودة السياحة الروسية للمنتجعات المصرية، خاصة الواقعة على البحر الأحمر، حيث يفضل الروس السياحة الشاطئية، وتسبب توقفهم في تراجع دخل البلاد من السياحة.

و استقبل محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبدالله، أمس الخميس، أولى رحلات الخطوط الجوية الألمانية "lufthansa" بمطار الغردقة الدولي، وتحمل على متنها 200 راكب.

ورحب أحمد عبدالله - بحسب بيان للمحافظة - بالسائحين على أرض الغردقة، معربا عن سعادته بوصول أولى رحلات "lufthansa" من ميونخ إلى الغردقة مباشرة، مؤكدا أهمية هذا الحدث السياحي الذي سيكون له صدى كبير حول العالم، وخاصة ألمانيا.

وأوضح أن افتتاح خط مباشر من ميونخ إلى الغردقة يساعد في جذب السائحين لتوفير الوقت والمال لقضاء إجازاتهم بالغردقة، مؤكدا أن هذه الرحلات العالمية تأتي ثمارها بعد سنوات من العمل والعلاقات الدولية؛ لتحقيق أعلى نتائج بزيادة أعداد السائحين للمحافظة وفتح خطوط طيران جديدة بها.

وصلت أول رحلة طيران مباشر من بولندا إلى مطار طابا بعد توقف 4 سنوات.

وكانت مصادر بوزارة الطيران المدني قد أعلنت أمس الخميس أنه تم استقبال الطائرة بمدافع المياه، وهو إجراء متبع مع وصول أي طائرة جديدة أو خط طيران يفتح بالمطار.

وقام فريق من العلاقات العامة بالمطار باستقبال السياح البولنديين، الذين كانت تقلهم الطائرة، بالورود وتوزيع الهدايا التذكارية عليهم.
loading...

ترشيحاتنا

لقاء جديد بين وزيري خارجية قطر وتركيا في الدوحة

العامري فاروق لجماهير الأهلي: شجعوا ناديكم للفوز باللقب الأفريقي

اتهام شركة أدوية بالتسبب في قتل أطفال حديثي الولادة ببريطانيا

محمود محي الدين: لا خوف من الديون بشرط

محمد فهمي: قطر اخترقت إيميلات رئيس جامعة الدول العربية وسفراء 3 دول

الزمالك يتقدم على وادى دجلة بهدفين فى شوط أول مثير .. فيديو

النقل: قطار سريع من العين السخنة يمر بالعاصمة الإدارية والعلمين

ترامب يعلق على قافلة المهاجرين على الحدود المكسيكية

مصطفى فاروق بعد فوزه: انتخابات الغرف السياحية شهدت حضورا مميزا

بعد حبس أم كويتية: 7 نصائح تشجع طفلك على المذاكرة

المدرب المساعد لـ الترجى يعلق على تطبيق تقنية الـVAR في نهائي إفريقيا..صور

نجم بايرن ميونيخ يعتذر للعرب: لم أقصد الإساءة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني شاكر يفتتح حفله بالإسكندرية على نغمات وانت ماشي في مصر

قرية القصر بالوادي الجديد.. تحفة معمارية تجسد فنون العمارة الإسلامية.. صور

توافد المشاركين في منتدى شباب العالم 2018 إلى شرم الشيخ.. صور

إطلالات نجوم ونجمات هوليوود في عيد الهالوين.. كيم كارداشيان تثير الجدل ..جينفير جارنر تتحول لساحرة شريرة ..وجاستين تيمبرليك في شوارع نيويورك بـbat man ..صور

قبل زيادة وزنها.. 20 إطلالة تكشف عن رشاقة آيتن عامر..صور

فيديو

موجز البلد| السيسي يقود دراجته بشرم الشيخ ..رسالة تونسي لجماهير الزمالك..أول مصرية تحترف كمال الأجسام
شاهد.. مشجع في سن الـ 90 يحقق حلم حياته بتسجيل هدفًا لفريقه المفضل
أستاذ جامعي للمطالبين بمنع النقاب: أخرتونا 200 سنة لورا
فريدة الشوباشي: سبب وحيد جعلني أعتنق الإسلام
أميرة نسيم تروي لـ صدى البلد حكايتها من الأمومة إلى الإعلام.. موقف محرج غير حياتها وزوجها ساندها.. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟