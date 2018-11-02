زاخاروفا: لافروف يعقد مباحثات مع أمين عام منظمة الأمن والتعاون في أوروبا

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ، أمس الخميس ، أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيعقد مباحثات مع الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا توماس جريمينجر اليوم الجمعة.



ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن زاخاروفا قولها " إنه خلال الاجتماع ، وفي المقام الأول ، من المقرر مناقشة القضايا الملحة على جدول أعمال منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ، مع الأخذ في الاعتبار الاجتماع الوزاري للمنظمة الذي سيعقد في ميلانو في 6-7 ديسمبر".



وأكدت أن روسيا تعد مشاريع قرارات بشأن مكافحة الإرهاب، ومكافحة تهريب المخدرات، وضمان اللغات والحقوق التعليمية للمواطنين ، وحرية وصول وسائل الإعلام والجمهور إلى المعلومات.



وأوضحت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" ، أن جريمينجر ولافروف سوف يناقشان أيضا سبل تعزيز التعاون بين المنظمة وروسيا.



ويأتي لقاء لافروف وجريمينجر على خلفية الطريق المسدود التي وصلت إليه تسوية الأزمة في شرق أوكرانيا، والذي من المرجح أن يكون موضوعا للمناقشة في المحادثات.



وخلال الأسبوع الماضي وحده ، سجل المراقبون التابعون لبعثة الرصد الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا أكثر من 8 ألاف انتهاكا لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.