إذا كنتي من محبي الفلافل يمكنك ان تتعلمي طريقة عمل "الفلافل برجر السورية "





المقادير

250 جم حمص ، منقوعة من الليل الي الصباح

1 بصلة متوسطة الحجم مفرومة ناعمًا جدًا

2 فص ثوم مهروس أو مفروم ناعمًا

2 ملعقة صغيرة من الكمون المطحون

2 ملعقة صغيرة من بذور الكزبرة المطحونة

6 ملعقة طعام من البقدونس المفروم

½ ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الحار

2 ملعقة كبيرة الدقيق عادي

1 ملعقة صغيرة ملح

زيت للتخلص من الدهون العميقة

كيزر

1 طماطم مقطعة إلى شرائح

1 بصلة حمراء مقطعة إلى شرائح

4 أوراق زبدة الخس



طريقة

طحن الحمص جيدا مع إضافة المكونات المتبقية والاستمرار في الصحن حتى يكون لديك عجينه تشكل بلطف اقراص صغيره



نقلي بالزيت الساخن على 180 درجة حتى ينضج أو ينضج.



لخدم ضع فوق كل لفة ورقة من الخس وشريحة من الطماطم وبعض البصل الأحمر.



حتي يصبح لديكي برجر الفلافل

