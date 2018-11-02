ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

طريقة عمل الفلافل برجر السورية

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 07:34 ص
صدى البلد
ريهام قدري
إذا كنتي من محبي الفلافل يمكنك ان تتعلمي طريقة عمل "الفلافل برجر السورية "


المقادير
250 جم حمص ، منقوعة من الليل الي الصباح
1 بصلة متوسطة الحجم مفرومة ناعمًا جدًا
2 فص ثوم مهروس أو مفروم ناعمًا
2 ملعقة صغيرة من الكمون المطحون
2 ملعقة صغيرة من بذور الكزبرة المطحونة
6 ملعقة طعام من البقدونس المفروم
½ ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الحار
2 ملعقة كبيرة الدقيق عادي
1 ملعقة صغيرة ملح
زيت للتخلص من الدهون العميقة
كيزر
1 طماطم مقطعة إلى شرائح
1 بصلة حمراء مقطعة إلى شرائح
4 أوراق زبدة الخس

طريقة
طحن الحمص جيدا مع إضافة المكونات المتبقية والاستمرار في الصحن حتى يكون لديك عجينه تشكل بلطف اقراص صغيره

نقلي بالزيت الساخن على 180 درجة حتى ينضج أو ينضج.

لخدم ضع فوق كل لفة ورقة من الخس وشريحة من الطماطم وبعض البصل الأحمر.

حتي يصبح لديكي برجر الفلافل
loading...

ترشيحاتنا

تعرف على 10 فوائد لوجبة الإفطار

النيابة توجه تهمة القتل العمد لسائق مزق جسد زميله بمدينة نصر

وزير العدل الأمريكي يحذر من تزايد وتيرة التجسس الاقتصادي الصيني

طريقة عمل الفلافل برجر السورية

متحدث عسكري: قوات التحالف العربي دمرت مواقع إطلاق صواريخ باليستية في صنعاء

شيريهان ناعية حمدي قنديل: وداعا إنسان مصري مثقف غير مدعي

في عيد ميلاد ندى بسيوني ..شاهد أجمل إطلالاتها..صور

ماذا يحدث عند ابتلاع بذور العنب

وزيرة الصحة تجري حركة تعديلات بالوزارة

موازنة البرلمان: البرنامج الإصلاحي دواء مر لابد منه

البرلمان الإثيوبي يوافق على تعيين سيدة رئيسة للمحكمة العليا

قطع المياه عن 8 مناطق بالقاهرة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسرحية أشرف عبدالباقي الجديدة ترفع شعار كامل العدد.. صور

هاني شاكر يفتتح حفله بالإسكندرية على نغمات وانت ماشي في مصر

قرية القصر بالوادي الجديد.. تحفة معمارية تجسد فنون العمارة الإسلامية.. صور

توافد المشاركين في منتدى شباب العالم 2018 إلى شرم الشيخ.. صور

إطلالات نجوم ونجمات هوليوود في عيد الهالوين.. كيم كارداشيان تثير الجدل ..جينفير جارنر تتحول لساحرة شريرة ..وجاستين تيمبرليك في شوارع نيويورك بـbat man ..صور

فيديو

بكري: الضغط الأمريكي على السعودية مخطط لتنفيذ سيناريو الشرق الأوسط الجديد
مصطفى بكري يطالب برحيل إيران من اليمن ويحذر من الموقف الأمريكي بالمنطقة
مشادة بين فريدة الشوباشي وأستاذ جامعة على الهواء بسبب النقاب
تعرف على رد فعل والدة إليسا بعد خبر إصابة ابنتها بسرطان الثدي.. فيديو
موجز البلد| السيسي يقود دراجته بشرم الشيخ ..رسالة تونسي لجماهير الزمالك..أول مصرية تحترف كمال الأجسام

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟