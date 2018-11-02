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أخبار العالم

وكالة الفضاء الروسية تعتزم إطلاق 35 صاروخًا خلال 2019

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 09:59 ص
إطلاق صواريخ
إطلاق صواريخ
أ ش أ
قال رئيس وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" دميتري روجوزين، اليوم /الجمعة/، إن الوكالة أطلقت 17 صاروخا إلى الفضاء عام 2018، معربًا عن اعتزامها إطلاق 35 صاروخا في 2019 من بينها 10 صواريخ ثقيلة.

وقال روجوزين لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية : " إذا كنا قد أطلقنا هذا العام 17 صاروخا، فإننا من المقرر أن نطلق 35 صاروخا العام القادم من بينهم 10 صواريخ ثقيلة".

وأضاف رئيس وكالة الفضاء الروسية أن مثل هذا العدد من إطلاق الصواريخ الثقيلة سيسمح لمركز خرونيتشيف "مصنع الصواريخ الثقيلة بروتون وأنجارا " بالبدء في سداد ديون العقود المتأخرة.

وتعد صواريخ "أنجارا" من المعدات صديقة البيئة حيث تستخدم كيروسين وأوكسجين فقط دون استخدام جيبتيل وهو أحد عناصر وقود الصواريخ السامة للغاية.
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