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اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 11:29 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
علياء فوزى
شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة، استقرارا ،في تعاملات، اليوم الجمعة، بسوق العبور وتراوحت أسعار الطماطم بين 6 إلى 9.50 جنيه للكيلو، والبطاطس بين 5 إلى 6.50 جنيه، والبصل بين 3 و5 جنيهات، ووصل سعر كيلو الكوسة 6 جنيهات، والفاصوليا بـ10 جنيهات، والفلفل الرومي بـ5.50 جنيه.

وسجل الخيار 3 جنيهات، وبلغ سعر كيلو البامية 15 جنيهًا، والباذنجان البلدي 3 جنيهات، والفلفل الألوان بـ18 جنيهًا، البسلة بـ14 جنيها.

واستقرت اسعار الفاكهة،حيث سجل كيلو التفاح الأمريكي 22 جنيهًا، والتفاح الجولدن 18 جنيهًا، والتفاح اللبناني بـ18 جنيها، والبلح السلمي بـ15 جنيهًا، والبلح الرملي بـ8 جنيهات، وبلح زغلول بـ12 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو البرتقال البلدي 3.50 جنيه والبرتقال السكري 4 جنيهات، والبرتقال الصيفي 7 جنيهات والليمون البلدي بـ8 جنيهات.

وسجل كيلو اليوسفي 5 جنيهات، والجريب فروت 6 جنيهات، والخوخ المستورد بـ20 جنيهًا، والجوافة بـ6 جنيهات، والرمان بـ8 جنيهات والتين بـ10 جنيهات.
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