28 ألف طالب يتقدمون للترشح في الانتخابات الطلابية بالجامعات

تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من د. طايع عبد اللطيف رئيس اللجنة العليا للإشراف ومتابعة الانتخابات الطلابية، حول اليوم الأول لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات والمعاهد الحكومية.



وأوضح التقرير أن المتقدمين هذا العام للترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات والمعاهد بلغ ٢٨٥٧١ بمشاركة ١٥٦ معهدًا، بالإضافة إلي الجامعات الحكومية، مما يفوق العام الماضي بزيادة قدرها (٢٩٥٧) طالب، مشيرا إلى أنه من المنتظر وصول تقارير عن مشاركة الجامعات الخاصة في تدعيم الحركة الشبابية باشتراكها أيضا في تشكيل اتحادات طلابية بها.



وأضاف التقرير، أن اللجنة المشرفة على الانتخابات فى انعقاد بصفة مستمرة، لمتابعة العملية الانتخابية بالجامعات والمعاهد.



وانطلق أمس الخميس، ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية بكل الجامعات على مستوى الجمهورية، حيث يفتح باب الترشح وسحب الاستمارات في تمام الساعة 9 صباحا، ويستمر حتى تمام الـ5 مساء.



ومن المقرر أن يتم إعلان الكشوف المبدئية يوم الأحد الموافق 4 نوفمبر، ثم يليه تلقى الطعون وفحصها على مدار يومين، ثم إعلان الكشوف النهائية يوم الأربعاء الموافق 7 نوفمبر، وتبدأ الجولة الأولى من الانتخابات يوم الأحد الموافق 11 نوفمبر.



ويتم انتخاب أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات فى 13 نوفمبر، أما انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات فسيتم فى 14 نوفمبر على ان يتم انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه وأمناء اللجان على مستوى الجامعة فى 15 نوفمبر الجاري.