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حوادث

جهود مكثفة لكشف لغز العثور على جثة مسن مقتول ومقيد اليدين والقدمين داخل منزله بالدقهلية

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 04:55 م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
همت الحسينى
تكثف الأجهزة الأمنية بالدقهلية من جهودها لكشف لغز العثور على جثة رجل مسن مقيد اليدين والقدمين ومقتول داخل منزله بمنطقة ديل البحر التابعة لمركز شرطة الستاموني.

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية إخطارا يفيد بورود بلاغ للعقيد أحمد الحسينى مأمور مركز شرطة الستامونى بالعثور علي جثة شخص مسن مقيد الأيدي ومقتول داخل منزله بمنطقة ديل البحر التابعة لمركز شرطة الستاموني.

وانتقل مأمور المركز ورجال المباحث برئاسة الرائد محمد حماد رئيس مباحث مركز شرطة الستامونى لمكان البلاغ وتبين أن الجثة لشخص يدعى محسن عبده المتولي زاهر 71 عاما موجه سابق بالتربية والتعليم وبالفحص تبين أنه مقيد اليدين والقدمين على السرير داخل منزله.

وتبين من فحص الطبيب الشرعى أن سبب الوفاة نتيجة اسفكيسيا الخنق وسؤال جيرانه اكدوا انه كان يقيم بمنطقة سندوب بالمنصورة وترك زوجته وأولاده وجاء للعيش بمفرده بمنطقة ديل البحر منذ 30 عاما.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3817 إدارى لسنة 2018 مركز شرطة الستامونى وأخطرت النيابة التى كلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وسرعة ضبط الجناة.
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